Seis jóvenes desaparecen en menos de 72 horas en Sonora
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Colectivo de búsqueda pide el apoyo de la ciudadanía para compartir las fichas de búsqueda y colaborar con cualquier dato que contribuya a la localización de las víctimas
HERMOSILLO, Son.- El Colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportó la desaparición de seis jóvenes en un lapso menor a 72 horas en los municipios de Hermosillo y Nogales, situación que encendió las alertas entre familiares y activistas.
A través de un llamado público, el colectivo solicitó el apoyo de la ciudadanía para compartir las fichas de búsqueda y colaborar con cualquier dato que contribuya a la localización de las víctimas. Asimismo, pidió que cualquier información sea reportada de manera anónima al número 6623 41 56 16.
De acuerdo con el reporte, en Nogales desaparecieron el 23 de abril Antonio Natanael Ahumada Maldonado y Francisco Othoniel Ahumada Maldonado.
En ese mismo municipio también fueron reportados como desaparecidos Miguel Ángel Vásquez Valenzuela Osuna y Jhonatan Jesús Valenzuela Osuna.
Reportan desaparición de dos jóvenes en Hermosillo
Asimismo, el colectivo reiteró la urgencia de visibilizar los casos y fortalecer la colaboración social para su pronta localización.
En Hermosillo, informó sobre la desaparición de Ángel Luciel García Muñoz y Angélica Deneyra García Lugo, ambos también el 23 de abril.