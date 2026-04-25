Seis jóvenes desaparecen en menos de 72 horas en Sonora

HERMOSILLO, Son.- El Colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportó la desaparición de seis jóvenes en un lapso menor a 72 horas en los municipios de Hermosillo y Nogales, situación que encendió las alertas entre familiares y activistas.

A través de un llamado público, el colectivo solicitó el apoyo de la ciudadanía para compartir las fichas de búsqueda y colaborar con cualquier dato que contribuya a la localización de las víctimas. Asimismo, pidió que cualquier información sea reportada de manera anónima al número 6623 41 56 16.