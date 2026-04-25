“Heroica” pareja estadounidense auxilió a heridos durante balacera en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO.-Nuevas imágenes han señalado a una pareja estadounidense como “heroica” tras el atentado del pasado lunes 20 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en la que se perpetró un tiroteo a manos de Julio César Jasso, de 27 años de edad. El ataque armado, que dejó a dos muertos (entre ellos el atacante y una turista canadiense) y 13 heridos, ocurrió sobre la Pirámide de la Luna cuando Jasso abrió fuego contra un grupo de visitantes, desatando el pánico entre los asistentes en las inmediaciones.

De acuerdo con las declaraciones e investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el responsable actuó solo en el atentado y se ha apuntado a un patrón conocido como “copycat”, el cual indica la tendencia a imitar un crimen que se cometió anteriormente. Cuerpo de bomberos de Houston reconoce a uno de sus héroes A través de redes sociales, el cuerpo de bomberos de Houston, Texas, en Estados Unidos, ha difundido nuevas imágenes, dando a conocer que unos de los llamados “héroes” del ataque fueron Andy Roseborrough, capitán de la asociación de bomberos en la ciudad texana, y su esposa, la doctora Jyothi Lagisetty (quien trabaja en una sala de urgencias). En la publicación se explica que Roseborrough y Lagisetty se encontraban realizando una visita a la zona arqueológica cuando sucedió el siniestro y que tras intentar ponerse a salvo, escucharon llamados de ayuda. La pareja corrió para brindar primeros auxilios y socorrieron a un niño de 6 años que presentaba múltiples heridas de bala. Mientras Roseborrough y Lagisetty trabajaban en mitigar el sangrado del menor, otros testigos les acercaron a una mujer que también había sido herida con el arma.

Ambos auxiliares trataron a las víctimas hasta que cuerpos de ayuda locales llegaron a la zona para transportarlos y brindar atención especializada. Una experiencia “muy surreal”, declaró el bombero En entrevista para Imagen Televisión, Andy Roseborrough declaró que su esposa y él se encontraban en la zona arqueológica luego de tomar un globo aerostático para ver las pirámides y que el suceso los tomó totalmente por sorpresa, pero lograron ponerse a salvo a tiempo. El bombero confesó que ese par de minutos se sintieron como horas y fue una experiencia “muy surreal, no se sintió real”.

El cuerpo de bomberos de Houston y usuarios en redes sociales han aplaudido la respuesta de la pareja estadounidense, destacando que “el servicio no para cuando termina el turno de trabajo”. Algunos de los mensajes que internautas le han dejado a la pareja en la publicación son: “Desde México reconocemos su valentía y humanismo. Muchas gracias”. “Algunos héroes no usan capa, solo están de vacaciones en el lugar y momento adecuado. ¡Gracias, capitán Roseborrough!”. “Como mexicano agradezco enormemente su ayuda, fuerte abrazo y bendiciones”. “Gringos así son bienvenidos en cualquier parte del mismo, ante todo somos humanos”.

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