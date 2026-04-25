Garantiza Sheinbaum reconstrucción en Hidalgo tras lluvias y deslaves

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que “todo va a ser reconstruido” en Hidalgo, a seis meses de las afectaciones causadas por lluvias y deslaves registrados en octubre del año pasado. La mandataria federal encabezó una asamblea de atención a personas afectadas en Tenango de Doria, donde aseguró que su gobierno no ha olvidado a las comunidades dañadas por las precipitaciones.

“No nos hemos olvidado, que vamos a reconstruir todos los caminos, todos los puentes afectados y todavía queda una escuela, todas las escuelas que fueron dañadas, todo va a ser reconstruido en Tenango de Doria y en todos los municipios que fueron afectados por las lluvias”, afirmó.

Sheinbaum Pardo señaló que la rehabilitación implicará una inversión importante y sostuvo que su administración dará prioridad a las personas afectadas. “Nosotros nunca abandonamos al desprotegido, al que lo necesite”, dijo durante su mensaje.

Habitantes de la región reclamaron falta de medicamentos en hospitales y clínicas de Hidalgo, por lo que la Presidenta se comprometió a visitar un centro de salud ese mismo día para verificar la distribución de insumos. La mandataria instruyó al director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, revisar la situación y destacó la operación de las Rutas de la Salud como parte de la estrategia para atender el abasto de medicinas. Personas de Huehuetla, San Bartolo Totultepec y Tenango pidieron ser reubicadas fuera de zonas de riesgo y solicitaron obras como el puente de Zicatlán, además de apoyo para caminos afectados por las lluvias.

Manifestantes mostraron pancartas con reclamos como “¡Reconstrucción de caminos ya. No bastan los anuncios de millonarias inversiones, queremos acciones!” y “El pueblo no va a esperar una tragedia”, aunque a algunos se les pidió guardarlas. Habitantes denunciaron que aún viven en riesgo por inundaciones y deslaves, mientras sobre la carretera se observó a trabajadores y maquinaria realizando labores en zonas dañadas el año pasado.

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