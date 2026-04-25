Garantiza Sheinbaum reconstrucción en Hidalgo tras lluvias y deslaves

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/ 25 abril 2026
    Garantiza Sheinbaum reconstrucción en Hidalgo tras lluvias y deslaves
    Habitantes reclamaron falta de medicinas, daños carreteros y riesgos por deslaves no atendidos. ESPECIAL
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por El Universal

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La Presidenta aseguró que caminos, puentes y escuelas afectados serán rehabilitados

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que “todo va a ser reconstruido” en Hidalgo, a seis meses de las afectaciones causadas por lluvias y deslaves registrados en octubre del año pasado.

La mandataria federal encabezó una asamblea de atención a personas afectadas en Tenango de Doria, donde aseguró que su gobierno no ha olvidado a las comunidades dañadas por las precipitaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/informes-sobre-el-caso-de-los-agentes-de-la-cia-en-chihuahua-hasta-la-mananera-del-27-de-abril-BG20262047

“No nos hemos olvidado, que vamos a reconstruir todos los caminos, todos los puentes afectados y todavía queda una escuela, todas las escuelas que fueron dañadas, todo va a ser reconstruido en Tenango de Doria y en todos los municipios que fueron afectados por las lluvias”, afirmó.

Sheinbaum Pardo señaló que la rehabilitación implicará una inversión importante y sostuvo que su administración dará prioridad a las personas afectadas. “Nosotros nunca abandonamos al desprotegido, al que lo necesite”, dijo durante su mensaje.

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Habitantes de la región reclamaron falta de medicamentos en hospitales y clínicas de Hidalgo, por lo que la Presidenta se comprometió a visitar un centro de salud ese mismo día para verificar la distribución de insumos.

La mandataria instruyó al director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, revisar la situación y destacó la operación de las Rutas de la Salud como parte de la estrategia para atender el abasto de medicinas.

Personas de Huehuetla, San Bartolo Totultepec y Tenango pidieron ser reubicadas fuera de zonas de riesgo y solicitaron obras como el puente de Zicatlán, además de apoyo para caminos afectados por las lluvias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/enfrentamiento-entre-celula-criminal-y-tzotziles-deja-2-muertos-y-siete-heridos-en-chiapas-MG20261836

Manifestantes mostraron pancartas con reclamos como “¡Reconstrucción de caminos ya. No bastan los anuncios de millonarias inversiones, queremos acciones!” y “El pueblo no va a esperar una tragedia”, aunque a algunos se les pidió guardarlas.

Habitantes denunciaron que aún viven en riesgo por inundaciones y deslaves, mientras sobre la carretera se observó a trabajadores y maquinaria realizando labores en zonas dañadas el año pasado.

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