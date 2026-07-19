Colectivo localiza tambos con restos calcinados y fosa clandestina en Reynosa

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    Colectivo localiza tambos con restos calcinados y fosa clandestina en Reynosa
    No se ha podido determinar si los restos corresponden a un cuerpo completo o a fragmentos óseos que no fueron consumidos por el fuego. Cuartoscuro

Amor por los Desaparecidos realizó el hallazgo de un cementerio clandestino, el número 31 desde el inicio de sus actividades

REYNOSA, TAMPS.- Tambos con huesos calcinados y una fosa con restos humanos fueron localizados por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en el Ejido Tlaxcala en Reynosa, Tamaulipas.

Edith González, presidenta del colectivo informó que durante su búsqueda número 97, detectaron sobre la brecha El Becerro este cementerio clandestino que es el resultado positivo número 31 desde el inicio de sus actividades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ligan-a-detenido-en-merida-con-la-industria-farmaceutica-y-el-exgobernador-de-chiapas-rutilio-escandon-CF22274897

Dijo que por el momento no pueden determinar si los restos corresponden a un cuerpo completo o a fragmentos óseos que no fueron consumidos por el fuego.

Los huesos quedaron sepultados en la fosa, aunque también detectaron más restos en algunos tambos que tenían orificios hechos con proyectil de arma de fuego.

RECOLECTAN ROPA Y ZAPATOS

El colectivo dio aviso a las autoridades competentes para que realizaran el acordonamiento de la zona y procedieran al levantamiento de los restos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/trasladan-a-ernesto-ruffo-appel-al-cefereso-num-1-junto-con-demas-imputados-FF22274634

En el lugar, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas pudieron recolectar ropa y zapatos con los cuales podrán realizar los estudios correspondientes para la identificación así como si se trata de una o más personas.

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