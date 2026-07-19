Ligan a detenido en Mérida con la industria farmaceútica y el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón

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México
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    Ligan a detenido en Mérida con la industria farmaceútica y el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón
    Rivera figura como socio de cuatro empresas dedicadas a la industria farmacéutica, registradas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cortesía

El empresario Justo Aurelio Rivera Parrazales fue detenido en Mérida junto con bienes valuados en 145.2 millones de pesos

CDMX.- El empresario Justo Aurelio Rivera Parrazales, detenido en Mérida, Yucatán, junto con bienes valuados en 145.2 millones de pesos, presuntamente operaba para el Cártel del Noreste.

De acuerdo con los primeros reportes dados a conocer tras su captura, retomados por medios locales, el empresario presuntamente era cercano al exgobernador de Chiapas y actual cónsul de México en Miami, Florida, Rutilio Escandón.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/trasladan-a-ernesto-ruffo-appel-al-cefereso-num-1-junto-con-demas-imputados-FF22274634

Rivera Parrazales, quien fue detenido la madrugada del viernes en la colonia San Ramón Norte, en la capital yucateca, figura como socio de cuatro empresas dedicadas a la industria farmacéutica, registradas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de las cuales al menos una ha sido proveedora del Gobierno estatal.

OPERATIVO Y CATEOS

Las empresas son Inmedicen S.A. de C.V., Diagnosis Centro de Diagnóstico Integral S.A. de C.V., Industrias Médicas Chiapanecas S.A. de C.V. y Servimedic del Sureste S.R.L.

Al momento de su captura, realizada mediante un operativo que incluyó cuatro cateos simultáneos, elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguraron bienes con un valor de 145 millones 263 mil 946 pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/refuerza-zacatecas-seguridad-con-mas-de-400-elementos-PF22274795

“Las autoridades federales aseguraron 15 vehículos de alta gama, una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, una bolsa con aparente metanfetamina, numerario en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y de cómputo, así como documentación y medios de almacenamiento digital relacionados con la investigación”, informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

Según medios locales, el detenido también se dedicaba a la compraventa de vehículos y en marzo de 2025 fue reportado erróneamente como una de las víctimas de un ataque armado ocurrido en Querétaro, en el que murió un familiar de Jesús Méndez Vargas, “El Chango Méndez”, fundador de La Familia Michoacana.

NO SE HA INFORMADO SOBRE VÍNCULOS POLÍTICOS

Las autoridades federales no han informado públicamente sobre presuntos vínculos políticos del detenido ni han identificado oficialmente a la organización criminal para la que presuntamente operaba.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-armado-en-navolato-sinaloa-deja-tres-muertos-AF22274455

Los cateos se realizaron en las oficinas de Inmedicen, ubicadas en el número 472-D de la calle 33-A, en el centro de Mérida; en una bodega localizada sobre la carretera Komchén-Kikteil; en una casa-habitación ubicada en la calle Ciruelos, del fraccionamiento Residencial La Rejoyada, en Komchén; y en una vivienda marcada con el número 315 de la calle 29, en San Ramón Norte, donde fue capturado Rivera Parrazales.

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