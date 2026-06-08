Decomisa Policía de Tamaulipas 293 narcocámaras en cinco meses

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México
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    Decomisa Policía de Tamaulipas 293 narcocámaras en cinco meses
    Los sistemas de videovigilancia fueron localizados durante recorridos de seguridad y vigilancia. Cuartoscuro

La Vocería de Seguridad Pública del Estado informó que la mayoría pertenecen al crimen organizado de Reynosa

REYNOSA, TAMPS.- Un total de 293 cámaras de videovigilancia aseguró la Policía Estatal de Tamaulipas en los primeros cinco meses del año, la mayoría al crimen organizado de Reynosa, informó la Vocería de Seguridad Pública del Estado.

“Un total de 293 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular fueron retiradas de la vía pública por elementos de la Guardia Estatal”, indicó.

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“El conteo incluye los decomisos realizados durante el periodo de enero a mayo de 2026”.

Los sistemas de videovigilancia fueron localizados durante recorridos de seguridad y vigilancia, así como de los reportes realizados por la ciudadanía.

“Los municipios con mayor cantidad de retiros fueron Reynosa y Matamoros, las autoridades mantienen acciones permanentes en todo el Estado para detectar y retirar equipos que operan fuera del marco legal, agregó.

PRESUMEN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Estas labores forman parte de la estrategia de seguridad impulsada para fortalecer el estado de derecho, inhibir actividades ilícitas y preservar la tranquilidad de la población, puntualizó.

En los operativos y recorridos, la Guardia Estatal se coordina con las corporaciones de seguridad y la participación ciudadana.

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La Vocería exhortó a la ciudadanía a denunciar la instalación de este tipo de videovigilancia clandestina marcando al sistema de emergencias 911 y 089.

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