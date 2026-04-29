¿Cómo vamos con los cambios generacionales? Aquí te decimos según encuesta nacional

Los grupos —o cohortes— encuestados son personas nacidas entre 1961 y 1967 (personas de 58 a 64 años); la cohorte 1968-1977 (48 a 57 años); la cohorte 1978-1987 (38 a 47 años); el grupo 1988-1997 (28 a 37 años); y la más joven, que corresponde a quienes nacieron entre 1998 y 2007 (18 a 27 años).

Los resultados de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) ya están aquí y ahora es posible ver los cambios generacionales en cuestión de escolaridad, trabajo, hijos hasta la primera relación sexual, el uso de anticonceptivos y más. A continuación, VANGUARDIA presentará los resultados de esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“DEJAR EL NIDO” SE POSTERGA CADA VEZ MÁS

La salida del hogar de origen durante los primeros 18 años de vida presentó diferencias entre cohortes. Se observó una disminución entre las y los encuestados de 58 a 64 años, ya que el 31.1% dejó su hogar de origen y del grupo de 18 a 27 años solamente el 16.9% dejó el nido antes de los 18 años de vida, una diferencia de 14.2 puntos porcentuales.

Las mujeres registraron proporciones más altas de salida del hogar antes de los 18 años de vida que los hombres: en el grupo 1961-1967, el 35.9% de las mujeres salió de su hogar de origen durante los primeros 18 años frente a 24.3% de los hombres de esta generación. “En la cohorte 1998-2007, las disminuciones fueron de 21.2 y 12.3 %, respectivamente”, precisó Inegi.

GENERACIÓN DE 18 A 27 AÑOS TIENEN MENOS HIJOS

“El porcentaje acumulado de quienes tuvieron a su primera hija o hijo nacido vivo en sus primeros 18 años disminuyó de las primeras a las últimas cohortes: pasó de 15.9 en la cohorte 1961-1967 a 10.8 en la 1998-2007”, precisó Inegi.

Además, las disminuciones se han mantenido constantes para mujeres y hombres desde la cohorte de 1978-1987 hasta la de 1998-2007, pasando de 22.1 a 17.1% para mujeres y de 7.5 a 4.3% para hombres.

HAY MENOS PADRES SOSTENES ECONÓMICOS; CRECEN LAS MADRES PROVEEDORAS

El 71.9% de los padres de la generación de 1961-1967 —o 58 a 64 años— fueron los proveedores únicos del hogar, sin embargo, para la generación de 1998-2007 —18 a 27 años—, los hombres representaron 57.5%, una diferencia de 14.4 puntos.

Caso contrario con las madres que pasaron de 9.8 (del grupo 1961-1967) a 20.2% en el grupo de 18 a 27 años (cohorte 1998-2007).

Del mismo modo, la EDER permitió observar que hay un crecimiento sostenido en los hogares que son mantenidos por la pareja (padre-madre), al pasar de 9.8% en el grupo de 58 a 64 años hasta alcanzar el 20.2% para el grupo de 18 a 27 años.

ABANDONO ESCOLAR DISMINUYE

A nivel nacional la EDER mostró que el grupo de encuestados nacidos entre 1961-1967, el 62.4% abandonó sus estudios antes de los 18 años; con respecto a los nacidos entre 1998-2007, ese porcentaje bajó a 54.3%. El porcentaje más alto de deserción escolar antes de los 18 años se encontró en aquellas personas con edad de 48 a 57 años, que fue el 65.1%. El porcentaje más bajo (53.4) se encontró en la cohorte de 28 a 37 años.

MI PRIMERA CHAMBA

La EDER también permite ver el porcentaje de personas que tuvieron su primer trabajo en sus primeros 18 años de vida. Entre el grupo de 1961-1967 y el de 1978-1987, el porcentaje pasó de 59.8 a 64.4%; sin embargo, a partir de la cohorte 28 a 37 años, se registró una disminución que llegó a 55.9%; pero en el grupo de 18 a 27 años se registró un repunte que alcanzó 58.9%.