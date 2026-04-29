Lenia Batres Guadarrama vota contra dar dispositivos médicos a menores del IMSS y desata polémica

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México
/ 29 abril 2026
    Lenia Batres Guadarrama vota contra dar dispositivos médicos a menores del IMSS y desata polémica
    Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida norma del IMSS; voto de Lenia Batres por impacto financiero genera críticas públicas Cuartoscuro

Lenia Batres votó contra invalidez de norma del IMSS sobre dispositivos médicos; mayoría de la Corte ordena ampliar cobertura a menores derechohabientes

La ministra Lenia Batres Guadarrama concentró la atención pública tras la resolución emitida el 28 de abril por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se determinó la invalidez de una disposición que limitaba el acceso a diversos dispositivos médicos para menores derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la sesión, Batres Guadarrama votó en contra de la declaratoria de inconstitucionalidad correspondiente a la acción 13/2025, que abordó el artículo 42, fracción II, del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS. Dicho artículo excluía de cobertura insumos como lentes, aparatos auditivos, prótesis y otros dispositivos médicos.

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LENIA BATRES JUSTIFICA VOTO EN CONTRA POR TEMAS FINANCIEROS

Al justificar su postura, la ministra expuso que la resolución podría implicar efectos presupuestales relevantes para el instituto.

En su intervención señaló que “no podríamos, insisto, presumir que el IMSS tenga capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos de forma generalizada, sin contar con evidencia técnica de infraestructura, presupuesto y recursos”, y agregó que una declaratoria con efectos generales requeriría una valoración previa de estas condiciones para evitar un impacto estructural.

MAYORÍA DEL PLENO AVALA ACCESO A DISPOSITIVOS MÉDICOS

A pesar del voto en contra de Batres Guadarrama, la mayoría de los ministros se pronunció a favor de declarar inconstitucional la disposición. La resolución se dio bajo la ponencia de María Estela Ríos González, quien sostuvo que el acceso a estos dispositivos médicos debe considerarse un derecho inmediato para niñas, niños y adolescentes que cumplan con los supuestos establecidos.

Con esta determinación, el IMSS deberá garantizar la entrega de dichos insumos médicos, ampliando la cobertura para menores derechohabientes en el país.

TRAS VOTACIÓN, CUESTIONAN VOTO DE LENIA BATRES

El posicionamiento de Batres Guadarrama generó diversas reacciones en el ámbito político y mediático. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Noemí Luna, publicó en redes sociales: “Dice defender al pueblo y en los hechos lo traiciona todos los días. La autodenominada ‘Ministra del Pueblo’ @LeniaBatres votó contra la gente”.

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Por su parte, el periodista Rubén Cortés señaló: “Un voto francamente miserable, el de hoy de la ministra Lenia Batres”, y añadió que la ministra argumentó la falta de condiciones materiales y financieras para garantizar la entrega de estos apoyos.

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En la misma línea, el periodista Carlos Torres escribió que Batres “olvida que es Ministra y se convierte en Secretaria de Hacienda”, en referencia a los argumentos presupuestales presentados durante la discusión.

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Asimismo, el comunicador Manuel López San Martín indicó que la ministra respaldó no declarar inconstitucional el artículo, al considerar la falta de recursos y condiciones.

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VOTO DE LENIA BATRES DESTACÓ ENTRE LA MAYORÍA

La decisión de la SCJN se enmarca en la revisión de normas que regulan el acceso a servicios médicos para la población derechohabiente. En este caso, el análisis se centró en determinar si la exclusión de ciertos dispositivos vulneraba derechos de niñas, niños y adolescentes.

Aunque la resolución fue aprobada por mayoría, el voto de Lenia Batres Guadarrama destacó dentro del debate al introducir consideraciones sobre la viabilidad presupuestaria y operativa del cumplimiento de la medida, lo que marcó uno de los puntos centrales de la discusión en el pleno.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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