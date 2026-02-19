Ataque a diputados en Culiacán: Elizabeth Montoya relata cómo sobrevivió al atentado armado
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, narró el ataque en el que también fue herido Sergio Torres Félix
A tres semanas del atentado armado registrado en el centro de Culiacán, la diputada local Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda narró cómo vivió la agresión en la que resultó gravemente herida junto a su compañero legislador Sergio Torres Félix.
En entrevista con Radio Fórmula, la legisladora explicó que el ataque ocurrió cuando ambos salían de una sesión del Congreso del Estado de Sinaloa y se dirigían al aeropuerto para asistir a una convención en la Ciudad de México de diputados locales de Movimiento Ciudadano.
“No supe inmediatamente qué fue lo que sucedió porque pues íbamos, de hecho, camino al aeropuerto porque teníamos una convención en la Ciudad de México de diputados locales de Movimiento Ciudadano”, relató. Según explicó, durante el trayecto comenzaron a conversar sobre el viaje cuando de pronto el vehículo se detuvo abruptamente. “Sentí como que me empezaron a sacudir la cabeza... no sabía qué era lo que estaba sucediendo”.
ELIZABETH MONTOYA RELATA EL MOMENTO EN QUE COMPRENDIÓ QUE HABÍA SIDO HERIDA
Montoya detalló que, al percatarse de la situación, observó que su compañero estaba lesionado y posteriormente notó que ella también había sido alcanzada por los disparos. “Ya cuando volteo y veo que el diputado Sergio Torres tiene por ahí una herida... empecé a sentir algo caliente en mi rostro. Y dije: ‘Tal vez yo tenga también una herida’. Y pues así fue”.
Recordó que perdió momentáneamente el conocimiento y recobró la conciencia cuando ya estaban presentes elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la policía estatal, quienes acudieron al lugar tras el ataque.
“Creo yo que en ese momento me desmayé porque no recuerdo ya otra cosa hasta que otra vez ya me percaté de que estaba ahí la Guardia Nacional, estaba el ejército, estaba la policía estatal... dos mujeres policías estatales fueron las que me trasladaron a la Cruz Roja”, señaló.
TRASLADO, CIRUGÍA Y RECUPERACIÓN
La legisladora explicó que permaneció consciente durante gran parte de la atención médica inicial. Señaló que incluso caminó por sus propios medios al subir a la patrulla que la trasladó y al ingresar al centro de atención médica antes de ser enviada a una clínica particular.
“Igual estuve consciente cuando me hicieron la tomografía... ya hasta el siguiente día me explicaron qué es lo que había sucedido y la cirugía que me habían hecho”, indicó.
Montoya confirmó que perdió un ojo y sufrió lesiones en pómulo y nariz, por lo que fue sometida a cirugía reconstructiva. Aun así, expresó que su recuperación avanza.
“Afortunadamente me encuentro con vida, agradecida por eso. Emocionalmente estoy bien. Perdí un ojo, pero aquí estamos. Tenemos todavía mucho por hacer y no nos rendimos”, afirmó.
La diputada también manifestó su intención de regresar a sus funciones legislativas una vez concluido su proceso de recuperación. “Amo mi trabajo... mi causa siempre ha sido la familia, las niñas, los niños, los adolescentes y los adultos mayores. Seguiremos trabajando por ellos”.
ESTADO DE SALUD DE SERGIO TORRES FÉLIX
El diputado Sergio Torres Félix permanece hospitalizado en terapia intensiva. De acuerdo con familiares y autoridades, su condición es estable y se encuentra fuera de peligro.
ASÍ FUE EL ATENTADO CONTRA LOS DOS DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO
El ataque ocurrió a plena luz del día en una zona céntrica de Culiacán, cuando sujetos armados abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban los legisladores, dejando a ambos heridos y a una tercera persona lesionada.
El hecho generó conmoción en el ámbito político estatal y se produjo en un contexto de violencia persistente en la entidad.
AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN Y DETENCIONES
Las investigaciones han derivado en la detención de presuntos implicados. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de Jesús Emir “N”, identificado como presunto operador de Los Chapitos.
Según autoridades federales, se le atribuye la logística del ataque, así como el control de comunicaciones, adquisición de drones e instalación de sistemas de monitoreo para vigilar movimientos de autoridades.
Un día después del atentado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se habían realizado detenciones, sin precisar identidades ni responsabilidades específicas.
HIPÓTESIS SOBRE EL MÓVIL DEL ATAQUE: ELIZABETH MONTOYA RECHAZA VERSIÓN OFICIAL
Autoridades federales señalaron que el atentado podría estar relacionado con una disputa entre células de Los Chapitos y Los Mayos, ambas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, Montoya rechazó esta interpretación durante la entrevista. “No me hace sentido para nada. No, de ninguna manera”, declaró.
Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer la autoría intelectual y material del atentado, así como su posible relación con estructuras criminales en la región.
Mientras tanto, la legisladora permanece en proceso de recuperación médica y ha reiterado su intención de retomar su actividad pública una vez que las condiciones de salud lo permitan.