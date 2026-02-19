Ataque a diputados en Culiacán: Elizabeth Montoya relata cómo sobrevivió al atentado armado

A tres semanas del atentado armado registrado en el centro de Culiacán, la diputada local Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda narró cómo vivió la agresión en la que resultó gravemente herida junto a su compañero legislador Sergio Torres Félix.

En entrevista con Radio Fórmula, la legisladora explicó que el ataque ocurrió cuando ambos salían de una sesión del Congreso del Estado de Sinaloa y se dirigían al aeropuerto para asistir a una convención en la Ciudad de México de diputados locales de Movimiento Ciudadano.

“No supe inmediatamente qué fue lo que sucedió porque pues íbamos, de hecho, camino al aeropuerto porque teníamos una convención en la Ciudad de México de diputados locales de Movimiento Ciudadano”, relató. Según explicó, durante el trayecto comenzaron a conversar sobre el viaje cuando de pronto el vehículo se detuvo abruptamente. “Sentí como que me empezaron a sacudir la cabeza... no sabía qué era lo que estaba sucediendo”.

TE PUEDE INTERESAR: Diputados de Movimiento Ciudadano resultan heridos tras ataque armado en Culiacán, Sinaloa

ELIZABETH MONTOYA RELATA EL MOMENTO EN QUE COMPRENDIÓ QUE HABÍA SIDO HERIDA

Montoya detalló que, al percatarse de la situación, observó que su compañero estaba lesionado y posteriormente notó que ella también había sido alcanzada por los disparos. “Ya cuando volteo y veo que el diputado Sergio Torres tiene por ahí una herida... empecé a sentir algo caliente en mi rostro. Y dije: ‘Tal vez yo tenga también una herida’. Y pues así fue”.

Recordó que perdió momentáneamente el conocimiento y recobró la conciencia cuando ya estaban presentes elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la policía estatal, quienes acudieron al lugar tras el ataque.

“Creo yo que en ese momento me desmayé porque no recuerdo ya otra cosa hasta que otra vez ya me percaté de que estaba ahí la Guardia Nacional, estaba el ejército, estaba la policía estatal... dos mujeres policías estatales fueron las que me trasladaron a la Cruz Roja”, señaló.