Con ayuda de lluvias, México cumplirá entrega pendiente de agua a EU: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México cumplirá este año con la entrega de agua que se tiene pendiente con Estados Unidos, en el marco del Tratado de 1944, con ayuda de la cantidad de lluvia que se registró en los últimos meses.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria descartó un riesgo de incumplimiento, pese a que el pasado 24 de octubre se venció el ciclo quinquenal y México adeudaba hasta entonces cerca de 52 por ciento de la cantidad comprometida según el tratado de aguas.

Señaló que la sequía prolongada fue clave para el adeudo de agua del Río Bravo con Estados Unidos.

“Como hubo un periodo de sequía muy largo, de casi cinco años, formalmente, aunque siempre está sujeto a la disponibilidad de agua, había una deuda de México frente al acuerdo de 1944”, dijo.

Sheinbaum dijo que hay una coordinación permanente con autoridades estadounidenses, por medio de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Hay una mesa de trabajo permanente y se acordó la entrega de agua aprovechando que hay más disponibilidad”, apuntó.

Dijo que en el pacto participaron los gobernadores de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, estados involucrados en la gestión de recursos hídricos que alimentan al Río Bravo.

Finalmente, la Presidenta afirmó que la entrega de agua no causará una afectación al consumo humano ni a las actividades agrícolas en la región.

“Ahora llovió tanto este año que ya no se va a requerir, de aquí a diciembre, el riego como se hubiera necesitado en otras épocas”, afirmó.