Con el almirante José Rafael Ojeda, los hermanos Farías escalaron a altos mandos en la Marina

Una revisión de sus declaraciones patrimoniales, recientemente desclasificadas tras publicaciones de EL UNIVERSAL, muestra que Manuel Roberto Farías Laguna tuvo un ascenso en la Secretaría de Marina junto con su hermano Fernando Farías Laguna, ambos señalados de encabezar una red de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias por huachicol fiscal.

Con su tío político, el almirante José Rafael Ojeda Durán, al frente de la Secretaría de Marina (Semar), los exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, acusados de ser parte de una red de huachicol fiscal, lograron ascensos importantes, se colocaron en puestos clave y duplicaron sus salarios en seis años.

En 2017, antes de que Ojeda Durán fuera titular de la Marina, Manuel Roberto Farías Laguna era capitán y se desempeñaba como subjefe de Servicios Generales en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), y llegó a ser vicealmirante.

En tanto, Fernando Farías Laguna también era capitán en mayo de 2017 y laboraba en Inspección y Contraloría General de Marina, y alcanzó a ser contralmirante.

Fernando Farías Laguna también fue designado como agregado naval a la Embajada de México en España.

La evolución patrimonial de Manuel Roberto, disponible en la plataforma Declaranet, detalla que pasó de ganar en 2016 un total de 936 mil pesos anuales a recibir 1.7 millones de pesos en 2025, es decir, casi duplicó su salario, similar al que recibe la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mismo caso es el de su hermano Fernando, quien en 2019 pasó de percibir 822 mil 952 pesos por año a un millón 417 mil 134 pesos en 2025.

SECRETARIO PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE MARINA

Hace 10 años, en 2016, Manuel Roberto Farías Laguna se desempeñaba como comandante en el buque de la Armada Durango.

Un año después, en febrero de 2017, fue designado como subjefe de Servicios Generales en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), en donde percibía un salario de 947 mil 814 pesos.

El 1 de diciembre de 2018, el primer día del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cuando también iniciaba su tío político al frente de la Marina, Manuel Roberto ascendió como secretario particular del Estado Mayor General de la Armada. Por este cargo, su salario subió a un millón 26 mil 95 pesos.

Tres años después, el 16 de abril de 2021, el sobrino del almirante Ojeda Durán fue designado como secretario particular del subsecretario de Marina, José Luis Arellano Ruiz, cargo por el que percibió un millón 349 mil 483 pesos.

En agosto de 2023 registró otro ascenso, al ser designado como jefe de Estado Mayor en la Décima Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco; un año después ascendió como comandante en la misma zona naval, en donde tenía la misión de verificar el correcto ejercicio de los recursos financieros, materiales y humanos.

Por este cargo, recibió un salario de un millón 781 mil 598 pesos.

AGREGADO NAVAL EN ESPAÑA

En el caso de su hermano Fernando, en mayo de 2017 laboró en Inspección y Contraloría General de Marina, donde tenía a su cargo la vigilancia del manejo de recursos humanos, tecnología de información y comunicaciones.

A partir del 1 de diciembre de 2018, con el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue ascendido a la Unidad de Inteligencia Naval, en donde tenía la administración de bienes materiales, manejo de recursos humanos, enlace y protocolo del Sistema de Inteligencia Naval.

Por este cargo, el entonces capitán recibió un salario anual de 822 mil 952 pesos.

En 2020, Fernando Farías Laguna fue ascendido a director de Distribución y Planillas en la Secretaría de Marina, puesto por el que percibió 932 mil 356 pesos.

Un año después, a partir del 1 de enero de 2021, fue enviado durante dos años a Madrid, España, como agregado naval en la Embajada de México en ese país, y en donde su salario subió a un millón 292 mil 400 pesos.

En octubre de 2023 fue designado como director de la Tercera Región Naval en Guaymas, Sonora, en donde percibió un salario anual de un millón 550 mil pesos.

COMPRA DE CONTADO DOS TERRENOS EL MISMO DÍA

El viernes pasado, el gobierno federal, por medio de la Secretaría Anticorrupción, desclasificó las declaraciones patrimoniales del almirante José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, así como la de sus dos sobrinos políticos, los Farías Laguna.

Esto luego que EL UNIVERSAL reveló que estas declaraciones patrimoniales se encontraban reservadas hasta 2030 por cuestiones de seguridad nacional.

En su declaración patrimonial, Manuel Roberto Farías Laguna declaró ingresos anuales en 2025 por un millón 781 mil 598 pesos, salario similar al que reportó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El exmarino no reportó ningún bien mueble e inmuebles, pero declaró tener dos créditos hipotecarios por casi 4 millones de pesos.

Mientras que Fernando Farías Laguna reportó un salario anual de un millón 550 mil pesos, y que compró de contado dos terrenos el mismo día por un monto de 700 mil pesos.

Se detalla que el 1 de junio de 2015, el exmilitar compró ese mismo día dos terrenos —uno de 323 metros y otro de 322 metros —con un costo cada uno de 350 mil pesos.

Dos años después, el 18 de abril de 2017, Fernando Farías Lagunas compró una casa de 325 metros —también de contado— por 440 mil pesos.

Antes, en febrero de 2015 compró a crédito una casa de 250 metros por un monto de 780 mil pesos, de la cual cuenta con escritura pública.

El 15 de diciembre de 2019 —ya bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador— el entonces militar compró a crédito una camioneta Jeep Wrangler del año con un costo de 935 mil pesos.

SOBRINOS CON SUERTE

Así fueron escalando los hermanos Farías Laguna dentro de la Semar: En 10 años, Manuel Farías Laguna pasó de ganar 936 mil pesos anuales a un 1.7 millones de pesos, salario similar al de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En tan sólo dos años, Manuel Roberto Farías Laguna pasó de contralmirante a vicealmirante, el segundo rango más importante dentro de la jerarquía naval.

En 2021, Manuel Roberto fue designado secretario particular del subsecretario de Marina, José Luis Arellano.Fernando Farías Laguna fue designado como agregado naval a la Embajada de México en España.

En 2023, Fernando Farías Laguna fue designado como director de la Tercera Región Naval en Guaymas, Sonora, en donde percibió un salario anual de un millón 550 mil pesos.

Datos

2 terrenos compró de contado, y el mismo día (el 1 de junio de 2015), el exmarino Fernando Farías Laguna por un monto de 700 mil pesos.

* 4 millones de pesos en créditos hipotecarios declaró Manuel Roberto Farías Laguna; no reportó bienes muebles ni inmuebles.

* 935 mil pesos costó la Jeep Wrangler que Fernando Farías Laguna compró a crédito en diciembre de 2019.

* 440 mil pesos pagó de contado Fernando Farías Laguna por una casa de 325 metros cuadrados en 2017.