Cae en Puebla Jesús Alberto “N”, acusado del asesinato del influencer César Gastélum en Sinaloa

Autoridades del estado de Sinaloa detuvieron en Puebla a Jesús Alberto “N”, de 25 años, por su presunta participación en el homicidio del influencer César Gastélum. El operativo fue realizado por agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), quienes cumplieron la orden judicial emitida en su contra.

El crimen ocurrió el pasado 4 de agosto en el sector Tres Ríos, en Culiacán. La víctima realizaba una transmisión en vivo afuera de un restaurante de comida rápida cuando fue atacada a balazos. De acuerdo con las investigaciones, dos hombres llegaron al sitio a bordo de una motocicleta y uno de ellos disparó directamente contra el creador de contenido.

Jesús Alberto “N”, conocido con el alias de “El Dron”, ya se encontraba bajo custodia de las autoridades en Puebla. A finales de agosto fue capturado en el municipio de San Andrés Cholula tras un enfrentamiento con armas de fuego contra agentes federales. En esa primera intervención se le imputaron delitos por agresión a funcionarios públicos, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de sustancias ilícitas.