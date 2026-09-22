Cae en Puebla Jesús Alberto “N”, acusado del asesinato del influencer César Gastélum en Sinaloa

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    Cae en Puebla Jesús Alberto “N”, acusado del asesinato del influencer César Gastélum en Sinaloa
    César Gastélum, influencer asesinado el pasado 4 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa. X

La Fiscalía de Sinaloa confirmó la detención de Jesús Alberto “N”, señalado por la agresión con arma de fuego ocurrida en Tres Ríos.

Autoridades del estado de Sinaloa detuvieron en Puebla a Jesús Alberto “N”, de 25 años, por su presunta participación en el homicidio del influencer César Gastélum. El operativo fue realizado por agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), quienes cumplieron la orden judicial emitida en su contra.

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El crimen ocurrió el pasado 4 de agosto en el sector Tres Ríos, en Culiacán. La víctima realizaba una transmisión en vivo afuera de un restaurante de comida rápida cuando fue atacada a balazos. De acuerdo con las investigaciones, dos hombres llegaron al sitio a bordo de una motocicleta y uno de ellos disparó directamente contra el creador de contenido.

Jesús Alberto “N”, conocido con el alias de “El Dron”, ya se encontraba bajo custodia de las autoridades en Puebla. A finales de agosto fue capturado en el municipio de San Andrés Cholula tras un enfrentamiento con armas de fuego contra agentes federales. En esa primera intervención se le imputaron delitos por agresión a funcionarios públicos, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y posesión de sustancias ilícitas.

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa notificó formalmente la nueva orden de aprehensión dentro del penal donde permanecía recluido. Tras este procedimiento, el detenido fue trasladado a Sinaloa para quedar a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, donde enfrentará su proceso legal.

Las autoridades judiciales informaron que la audiencia inicial para determinar si Jesús Alberto “N” es vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado se llevará a cabo de manera virtual en los próximos días.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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