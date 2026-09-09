Con megadeuda van a quebrar a México, advierte Anaya

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    Con megadeuda van a quebrar a México, advierte Anaya
    El legislador panista señaló que Morena ha manejado con irresponsabilidad las finanzas públicas de México. CUARTOSCURO

Según el panista, en siete años se duplicó el total de la deuda acumulada en el país en 200 años

Tras la presentación del Paquete Económico 2027, que comprende un endeudamiento de 1.7 billones de pesos, el senador panista Ricardo Anaya advirtió que Morena va a quebrar al País con la megadeuda que ha acumulado.

“Lo más preocupante de todo el Paquete Económico es la megadeuda de Morena”, previno.

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Anaya recordó que, en la historia independiente el total de deuda acumulada de todos los gobiernos anteriores a Morena fue de 10.55 billones de pesos.

“Ese era el total de la deuda cuando Morena llegó al poder en 2018. Solo de 2018 a la fecha vamos a llegar a 21.66 billones. Es decir, en siete años duplicaron el total de la deuda acumulada en el país en 200 años. De ese tamaño es la irresponsabilidad de Morena”, explicó.

“Y lo más grave de todos. ¿Para qué quieren ese dinero? Para 2027 quieren pedir 1.7 billones de pesos, es deuda nueva, y prácticamente el 100 por ciento de ese dinero, o sea 1.6 billones, prácticamente todo, lo van a usar solamente para pagar los intereses de la deuda vieja”.

En opinión del coordinador de la bancada del PAN en el Senado, es necesario tomar conciencia de la gravedad que representa tanto endeudamiento.

“En siete años duplicaron la deuda del País y prácticamente es ya tan grande esa deuda, son tantos los intereses que hay que pagar, que prácticamente todo el dinero nuevo que están pidiendo prestado lo van a usar para pagar los intereses de la deuda vieja. Si seguimos por esta ruta, no tengan ninguna duda, Morena va a quebrar el País”, advirtió.

“Por eso queremos sonar las alarmas y decir desde ahora que lo más delicado de todo el paquete económico es esta mega deuda que demuestra un nivel brutalmente irresponsable de Morena en el manejo de las finanzas públicas”.

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