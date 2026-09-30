México genera 140 mil toneladas de basura al día, asegura Bárcena; impulsarán proyectos de separación y reciclaje

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra , explicó que la estrategia busca modificar la manera en que se manejan los residuos, con una transición de un modelo basado en desechar hacia otro que priorice el reúso y el reciclaje.

México genera alrededor de 140 mil toneladas de residuos al día , una cantidad que representa uno de los principales retos ambientales para el país. Ante este panorama, el Gobierno federal impulsa proyectos de separación, reciclaje y aprovechamiento de materiales para reducir el volumen de desechos que termina en sitios de disposición final.

La funcionaria señaló que el objetivo es que los materiales puedan mantenerse durante más tiempo dentro de los ciclos productivos y que los residuos sean considerados también como recursos susceptibles de aprovechamiento.

“Generamos 140 mil toneladas de residuos diarios en México, entonces si no nos ponemos a trabajar en qué hacemos con esos residuos”, advirtió durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo.

EL GOBIERNO IMPULSA 12 PROYECTOS DE SEPARACIÓN

Como parte de esta estrategia, Bárcena informó que actualmente se encuentran en marcha 12 proyectos de separación de residuos, además de tres polos de reciclaje.

Las iniciativas contemplan el tratamiento de diferentes materiales que forman parte de los residuos generados diariamente en el país. Entre ellos se encuentran llantas, cascajo, plástico y chatarra, así como el aprovechamiento del sargazo.

La separación es uno de los puntos centrales de la estrategia porque permite clasificar los residuos desde su origen y facilitar su posterior procesamiento. Materiales que de otra manera terminarían mezclados pueden recuperar parte de su valor mediante procesos de reciclaje o reutilización.

Los proyectos forman parte de una política que busca ampliar la infraestructura para el manejo de residuos y reducir la cantidad de materiales que terminan sin aprovechamiento.

LA ECONOMÍA CIRCULAR BUSCA CAMBIAR EL MODELO DE CONSUMO

Bárcena también destacó la Ley de Economía Circular, cuyo reglamento se encuentra en preparación. La legislación plantea establecer responsabilidades para distintos sectores involucrados en la producción y consumo de bienes.

Uno de los conceptos centrales será la llamada responsabilidad extendida del productor. Bajo este principio, las empresas que fabrican determinados productos también asumirían obligaciones relacionadas con los residuos que estos generan una vez que termina su vida útil.

La lógica consiste en que el manejo de un producto no concluya cuando llega al consumidor, sino que se considere también qué sucede con sus componentes cuando dejan de utilizarse.

La economía circular busca precisamente reducir el desperdicio mediante estrategias como el reúso, la reparación, la reutilización y el reciclaje, con la intención de aprovechar los materiales durante más tiempo.

RESIDUOS DE LLANTAS, PLÁSTICO Y SARGAZO EN LA ESTRATEGIA

Entre los materiales mencionados por la secretaria se encuentran algunos residuos que requieren procesos específicos para su aprovechamiento.

Las llantas usadas, por ejemplo, pueden ser sometidas a procesos para recuperar materiales, mientras que el plástico puede clasificarse y reincorporarse a diferentes cadenas productivas. El cascajo y la chatarra también pueden ser procesados para recuperar materiales útiles.

El sargazo representa otro reto particular para las zonas costeras. Su aprovechamiento forma parte de los proyectos mencionados por Semarnat, aunque sus características requieren métodos diferentes a los utilizados con residuos urbanos convencionales.

La estrategia federal plantea que una parte de estos materiales deje de considerarse únicamente como basura y pueda incorporarse nuevamente a procesos productivos.

DATOS CURIOSOS

· México genera alrededor de 140 mil toneladas de residuos diariamente, según la cifra presentada por Alicia Bárcena.

· El Gobierno federal reportó 12 proyectos de separación de residuos en marcha.

· También se contemplan tres polos de reciclaje.

· Entre los materiales considerados están llantas, plástico, cascajo y chatarra.