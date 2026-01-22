Concede Pemex contratos a constructoras favoritas de la 4T

México
/ 22 enero 2026
    Concede Pemex contratos a constructoras favoritas de la 4T
    Ante esto la empresa respondió que hasta la próxima semana difundirá más información. Cuartooscuro
Reforma
por Reforma

El 26 de diciembre, Mota-Engil e ICA Fluor Daniel obtuvieron los contratos que fueron asignados mediante “procedimientos competitivos de adjudicación privados”

Pemex adjudicó nuevos contratos para grandes proyectos petroquímicos a Mota-Engil e ICA, constructoras favoritas de la 4T, pero hasta ahora no ha publicado los montos o la modalidad en que serán ejercidos.

Los contratos fueron asignados mediante “procedimientos competitivos de adjudicación”, que Pemex desahoga en privado con ofertas de proveedores invitados, sin que se conozca públicamente ningún aspecto del concurso.

El 26 de diciembre, Mota-Engil obtuvo el contrato denominado “rehabilitación y confiabilidad de las plantas de proceso, servicios auxiliares, almacenamiento y desalojo de amoniaco” para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, ubicado en Minatitlán.

El mismo día, se asignó a ICA Fluor Daniel la “rehabilitación y confiabilidad de las plantas de proceso, servicios auxiliares, integración, almacenamiento y desalojo de productos de la cadena de aromáticos” en el Complejo Petroquímico Cangrejera, con sede en Coatzacoalcos.

REFORMA solicitó a Pemex detalles sobre los contratos, pero la empresa respondió que hasta la próxima semana difundirá más información.

Ocultar el monto de contratos fue práctica común durante la obra para la Refinería Olmeca en el sexenio pasado.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

