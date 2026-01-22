Concede Pemex contratos a constructoras favoritas de la 4T

Pemex adjudicó nuevos contratos para grandes proyectos petroquímicos a Mota-Engil e ICA, constructoras favoritas de la 4T, pero hasta ahora no ha publicado los montos o la modalidad en que serán ejercidos.

Los contratos fueron asignados mediante “procedimientos competitivos de adjudicación”, que Pemex desahoga en privado con ofertas de proveedores invitados, sin que se conozca públicamente ningún aspecto del concurso.

El 26 de diciembre, Mota-Engil obtuvo el contrato denominado “rehabilitación y confiabilidad de las plantas de proceso, servicios auxiliares, almacenamiento y desalojo de amoniaco” para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, ubicado en Minatitlán.

El mismo día, se asignó a ICA Fluor Daniel la “rehabilitación y confiabilidad de las plantas de proceso, servicios auxiliares, integración, almacenamiento y desalojo de productos de la cadena de aromáticos” en el Complejo Petroquímico Cangrejera, con sede en Coatzacoalcos.