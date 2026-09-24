Concentra sector salud mayoría de quejas ante la CNDH: Rosario Piedra

El acuerdo contempla acciones de orientación, mediación, asesoría, gestiones inmediatas y atención. Piedra explicó que busca transformar las prácticas cotidianas en los servicios de salud y colocar la dignidad de las personas en el centro del trabajo de ambas instituciones.

El sector salud concentra el mayor número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló su presidenta, Rosario Piedra, al firmar un convenio con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) para fortalecer la atención a las personas usuarias de los servicios médicos.

Sostuvo que si bien el Sistema Nacional de Salud se ha transformado en los últimos años hacia una atención universal y gratuita, este proceso también ha requerido superar lo que llamó inercias y vicios heredados, además de generar respuestas que permitan ampliar su capacidad para proteger la salud de la población.

La presidenta de la CNDH señaló que consolidar ese sistema exige fortalecer la cooperación y coordinación entre instituciones, entre ellas la Conamed y el organismo que encabeza.

Afirmó que la Comisión ha pasado de ser una institución reactiva a constituirse en una Defensoría del Pueblo que escucha, acompaña y previene violaciones a los derechos humanos.

”Desde la CNDH creemos que no hay transformación posible si no se pone en el centro a las personas, y en el caso del tema de la salud, procurando siempre la prestación de servicios con dignidad”, expresó.

Agregó que para ello se requiere perspectiva de género, interculturalidad, atención diferenciada e información clara, pronta y veraz, así como atención efectiva para todas las personas, sin distinción.

La titular de la Conamed, Odet Sarabia González, indicó que el convenio da continuidad a una colaboración iniciada hace más de 26 años, con la firma de un primer acuerdo que fue fortalecido en 2024.

Explicó que ese trabajo conjunto busca compartir y homologar criterios de orientación y asesoría para atender casos en los que coincidan una presunta violación a los derechos humanos y una inconformidad por la posible negativa o irregularidad en la prestación de servicios de salud.

Sarabia González recordó que desde enero pasado, la Conamed tiene el encargo de resolver conflictos entre las personas usuarias y quienes prestan esos servicios.

Por ello, destacó la importancia de reforzar la colaboración con la CNDH para proteger el derecho de acceso a la salud mediante mecanismos alternativos de solución de controversias.

Añadió que la experiencia y las capacidades desarrolladas por ambas instituciones permitirán ofrecer mejores respuestas a la población y fortalecer la protección de sus derechos.