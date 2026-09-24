Tras ‘huachicolazo’ en Guanajuato, se siguen revisando los permisos: Sheinbaum

Esto, luego de que se diera a conocer la salida del delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera, tras este decomiso “histórico” de supuesto huachicol.

Tras el anuncio de días pasados sobre un mega decomiso de 59 millones de litros de combustible en un centro de almacenamiento del municipio de San José de Iturbide, Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe informar.

En su conferencia mañanera de este jueves 24 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que la fiscala Ernestina Godoy le dijo que “siguen avanzando los permisos”.

”Entiendo que siguen trabajando en los permisos que tenía o que tiene esta empresa y ya tendrá que informarlo en su momento la Fiscalía. Pregunté a la fiscal y me dijo que sigue revisando los permisos y que ellos van a informar en su momento”, dijo Sheinbaum Pardo.

”¿Todavía no podemos descartar que no sea huachicol?”, se le preguntó a la Mandataria.

”Pues hasta que la Fiscalía no cierre la revisión de todos los permisos”, respondió.

MEGADECOMISO DE COMBUSTIBLE EN GUANAJUATO: ESTO HA DICHO LA FGR

El sábado pasado, la Fiscalía General de la República informó que empresas aún no acreditaban la legalidad de los 59 millones de litros de combustible asegurados en un centro de almacenamiento del municipio de San José de Iturbide, Guanajuato, que presumió como la mayor incautación de combustible en el país.

Tras la reacción de Grupa Simsa, que aseguró que opera legalmente la terminal de almacenamiento asegurada, la FGR reviró que durante el cateo en el lugar se halló hidrocarburo distribuido en gasolina regular, premium y diésel, del cual “no se ha recibido la documentación, por parte de todas las empresas relacionadas, que acredite de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado”.

Ante esta situación y la complejidad del caso, señaló que la fiscala Ernestina Godoy instruyó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación respectiva.

Por lo que, como parte de los trabajos ministeriales, personal de la institución lleva a cabo diversas diligencias, entre ellas el acopio de la información relativa a diversas empresas vinculadas, el análisis de documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos que se investigan, con la finalidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado.

”La FGR seguirá trabajando para combatir el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal, y contribuir a defender el patrimonio del Pueblo de México”, indicó.