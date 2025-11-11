Descarta Defensa fallas en protocolo de seguridad de alcalde Carlos Manzo

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, descartó fallas en el protocolo de seguridad del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue asesinado el 1 de noviembre pasado, sin embargo dijo que la Fiscalía General del Estado determinará posibles responsabilidades.

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el general Treviño dijo que el protocolo diseñado por la Guardia Nacional estaba vigente, pero su aplicación no estuvo completa porque el edil no aceptó plenamente el esquema propuesto por las autoridades federales.

“El protocolo no falló, falló el otro. Hablo del protocolo de nosotros, de la Guardia Nacional. Lo que vamos a hacer es concientizar más a las personas que serán resguardadas para que cooperen con la implementación de estos mecanismos. Si desde un principio hubiera aceptado que fuera personal de la Guardia Nacional —que tiene cursos de protección a funcionarios— se habría incrementado su nivel de seguridad”, explicó.

El titular de la Defensa dijo que la Fiscalía estatal lleva la investigación del caso y determinará si hubo alguna omisión o responsabilidad de los encargados de la seguridad de Manzo.

“La Fiscalía General del Estado tiene el asunto, está haciendo la investigación y ellos determinarán”, agregó.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, aseguró que no se descartará ninguna línea de investigación, aunque por el momento todo apunta a un móvil por delincuencia organizada y no por razones políticas.

“Ahorita están avanzando los peritajes y las declaraciones en la fiscalía local. Ayer hablé con el fiscal general de la República y hoy tendremos otra valoración. En su momento, el propio fiscal informará si el caso será atraído o no. Pero lo que tenemos al momento es delincuencia organizada”, precisó.