Concentran Sinaloa, Edomex, Chiapas y CDMX a 107 de las 315 víctimas de feminicidios

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    Concentran Sinaloa, Edomex, Chiapas y CDMX a 107 de las 315 víctimas de feminicidios
    El informe señala que 20 municipios concentraron un total de 34.7 por ciento de los feminicidios registrados en el país, con 109 de los 315 casos. REFORMA

El Informe sobre violencia contra las mujeres señala que esas cuatro entidades acumularon 34 por ciento de las víctimas de este ilícito entre enero y junio

Sinaloa, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México concentraron a 107 de las 315 víctimas de feminicidio registradas en el país durante los primeros seis meses de 2026, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El Informe sobre violencia contra las mujeres señala que esas cuatro entidades acumularon 34 por ciento de las víctimas de este ilícito entre enero y junio.

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Sinaloa encabezó la lista con 42 víctimas, equivalentes al 13.3 por ciento del total nacional, seguido por el Estado de México, con 24 víctimas (7.6 por ciento); Chiapas, con 21 (6.7 por ciento), y Ciudad de México, con 20 (6.3 por ciento).

Después se ubican Tamaulipas, con 18 casos; Morelos, con 16; Sonora, con 15; Chihuahua, con 14; Guanajuato, con 13; Jalisco, con 12, y Oaxaca, con 11.

Por municipio, Culiacán, en Sinaloa, concentró el mayor número de feminicidios, con 29 casos, que representan 9.7 por ciento del total nacional.

Le siguieron Reynosa, Tamaulipas, con 10; y Benito Juárez, Quintana Roo; Villahermosa, Tabasco; Chihuahua, Chihuahua y la Alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, con cinco casos cada una.

El informe señala que 20 municipios concentraron un total de 34.7 por ciento de los feminicidios registrados en el país, con 109 de los 315 casos.

Entre esos municipios también aparecen Ciudad Juárez, Chihuahua; Mexicali, Baja California; Cajeme, Sonora; Cuauhtémoc, Chihuahua; Cuautla, Morelos; Fresnillo, Zacatecas; Irapuato, Guanajuato; Iztacalco y La Magdalena Contreras, en Ciudad de México; La Paz, Baja California Sur; León, Guanajuato; Mazatlán, Sinaloa, y Mérida, Yucatán.

La medición por tasa da una distribución diferente en las entidades federativas, salvo Sinaloa, que sigue siendo la entidad con mayor incidencia.

De enero a junio de 2026 la tasa de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres fue de 2.59, le sigue Morelos, con 1.50; Sonora, con 0.95 y Tamaulipas, con 0.94 víctimas por cada 100 mil tamaulipecas.

En el caso de los municipios, los que tienen las tasas más altas son: Culiacán, con 5.16; Reynosa, Tamaulipas, con 2.54; Benito Juárez, Quintana Roo, con 0.95 y Villahermosa, con 1.38 víctimas por cada 100 mil mujeres.

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