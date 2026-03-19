Conciertos sin control: el fenómeno de eventos irregulares que crece en México

Se anuncian en redes sociales, venden boletos de forma abierta y convocan a cientos o miles de personas. Sin embargo, detrás de esa aparente formalidad, muchos de estos eventos funcionan con esquemas flexibles en permisos, logística y control operativo.

En distintos puntos de México, ha comenzado a consolidarse un fenómeno que opera en una zona gris: conciertos y eventos masivos que, sin ser completamente clandestinos, tampoco cumplen con todos los estándares de regulación, supervisión o seguridad.

El resultado es un modelo que crece —especialmente en destinos turísticos, zonas periféricas o espacios abiertos—, pero que también plantea preguntas sobre su capacidad real de gestión.

UN FENÓMENO QUE SE EXPANDE EN DISTINTOS FORMATOS

Estos eventos no responden a un solo tipo. Pueden adoptar distintas formas:-Raves o conciertos electrónicos en playa-Festivales improvisados en terrenos abiertos-Eventos itinerantes en zonas alejadas de centros urbanos-Conciertos organizados a través de redes sociales sin claridad total en permisos

Uno de los casos más representativos ocurrió en Tulum en 2026, donde un evento de música electrónica —con características similares a este tipo de formatos— terminó en un hecho violento que dejó una persona muerta.

De acuerdo con autoridades, una de las líneas de investigación apuntó a un posible vínculo con narcomenudeo.

Más allá del caso específico, el episodio evidenció un patrón: eventos con alta concentración de personas en espacios abiertos, con control limitado del entorno y capacidad reducida de reacción ante situaciones críticas.

CUANDO LA IRREGULARIDAD NO SIEMPRE ES EVIDENTE

A diferencia de una fiesta clandestina, estos conciertos no operan en secreto.

Por el contrario:-Tienen promoción digital-Cuentan con venta de boletos-Utilizan marcas, DJs o conceptos atractivos-Generan una percepción de formalidad

Sin embargo, la irregularidad puede estar en otros niveles:-Permisos incompletos o ambiguos-Falta de supervisión efectiva durante el evento-Infraestructura montada sin estándares verificables-Ausencia o insuficiencia de protocolos de protección civil

Esto los coloca en una especie de “legalidad parcial”: no son invisibles, pero tampoco están plenamente regulados.

Ni siquiera los eventos grandes están exentos

EL PROBLEMA NO SE LIMITA A ESTOS FORMATOS

El caso del festival AXE Ceremonia 2025 —donde el colapso de una estructura dejó dos personas fallecidas— mostró que incluso eventos consolidados pueden presentar fallas en supervisión o ejecución.

Esto amplía la discusión: no se trata únicamente de eventos irregulares, sino de un sistema donde la verificación en campo y la capacidad de respuesta no siempre están alineadas con el tamaño del evento.

EL PUNTO CRÍTICO: LO QUE PASA CUANDO ALGO SALE MAL

En este tipo de conciertos especialmente los de formato abierto o con menor regulación el riesgo no siempre es visible al inicio.

El verdadero problema aparece cuando ocurre un incidente:-Una emergencia médica-Un accidente dentro del recinto-Una situación de violencia-Una crisis por consumo o deshidratación

En esos momentos, surgen las preguntas clave:-¿Hay personal médico suficiente?-¿Existen rutas claras de evacuación?-¿Puede ingresar una ambulancia sin retrasos?-¿Alguien está coordinando la respuesta en tiempo real?

En muchos casos, la respuesta es incierta.