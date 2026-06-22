Condenan a 33 años a pareja de adultos mayores por ordenar ataque armado que dejó un muerto en Naucalpan

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México
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    Condenan a 33 años a pareja de adultos mayores por ordenar ataque armado que dejó un muerto en Naucalpan
    Teodoro Ortiz y María Aurelia García fueron condenados por homicidio y tentativa de homicidio tras un ataque armado ocurrido en Naucalpan. FISCALÍA EDOMEX

Un juez del Estado de México dictó una sentencia de más de 33 años de prisión contra dos personas de 78 y 79 años por su participación en un ataque armado

Teodoro Raúl Ortiz Sánchez y María Aurelia García Muñoz, de 78 y 79 años, respectivamente, fueron condenados a 33 años y 4 meses de prisión por un juez del Estado de México, tras ser hallados responsables de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en hechos ocurridos en 2020 en el municipio de Naucalpan.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la responsabilidad de ambos en los hechos registrados en la colonia 10 de abril, donde una pareja fue atacada mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado.

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ADULTOS MAYORES INSTRUYERON A HOMBRES ARMADOS ATACAR A PAREJA

De acuerdo con la investigación ministerial, Ortiz Sánchez y García Muñoz llegaron al sitio acompañados de tres personas más: dos mujeres y un hombre, quienes participaron en la agresión contra las víctimas.

En el desarrollo del ataque, la pareja de adultos mayores habría instruido a uno de los acompañantes para accionar un arma de fuego contra una de las personas. La agresión dejó a una de las víctimas con una herida en el brazo derecho, mientras que su acompañante fue alcanzado por un disparo al intervenir para protegerla, lo que le provocó la muerte.

Las indagatorias de la FGJEM establecieron que las víctimas y los ahora sentenciados no mantenían relación familiar ni de amistad.

INVESTIGACIÓN Y PROCESO JUDICIAL

A partir de las investigaciones, la fiscalía identificó a Ortiz Sánchez y García Muñoz como probables responsables y solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida por un juez.

Tras su detención, ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla.

Durante el proceso, la representación social presentó los elementos de prueba que permitieron al juez dictar la sentencia condenatoria de 33 años y 4 meses de prisión.

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ADULTOS MAYORES SENTENCIADOS POR HOMICIDIO CUMPLIRÁN SENTENCIA EN PRISIÓN DOMICILIARIA

Pese a la condena, la autoridad judicial determinó que la pena será cumplida en prisión domiciliaria, en atención a la edad de los sentenciados.

Como parte de las condiciones impuestas, Ortiz Sánchez y García Muñoz deberán portar brazalete electrónico, pagar una multa de 80 mil pesos cada uno y permanecer dentro del territorio del Estado de México, sin autorización para salir.

La sentencia fue emitida tras la presentación de pruebas por parte de la FGJEM, que concluyó con la acreditación de la participación de ambos en los delitos señalados por la autoridad ministerial.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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