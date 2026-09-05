Condenan a maestra de preescolar a más de seis años por abusar de sus alumnos

La educadora aceptó su responsabilidad en una audiencia de procedimiento abreviado, que dirigió una juez de control.

La maestra de preescolar María Guadalupe “N” fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por el delito de “ abusos sexuales agravados ” que cometió en agravio de varios de sus alumnos.

La docente cometió el delito en las aulas del jardín de niños público Escuela “Juan Enrique Pestalozzi”, ubicada en la colonia Vibar de León, Guanajuato.

En reclamo de justicia, en 2025 un grupo de madres de familia denunció la violencia sexual que la maestra ejerció en contra de los pequeños.

La maestra realizaba la dinámica del “juego del pato”, del que se valía para realizar tocamientos a los infantes o imponerles castigos.

Durante las protestas, las madres denunciaron que la profesora presuntamente realizaba un supuesto juego que culminaba con la agresión de índole sexual de alumnos y alumnas de preescolar, a quienes también les aplicaba castigos extremos, los golpeaba en la cabeza y hacía bullying mofándose de su apariencia física.

El 10 de julio del mismo año, la fiscalía anunció la detención de María Guadalupe “N” y logró que fuera vinculada a proceso penal; desde entonces permanece en el Cereso de León.

A su vez, la Secretaría de Educación de Guanajuato resolvió separarla del cargo.

Este viernes la fiscalía informó que la maestra de kínder aceptó su culpabilidad ante el órgano jurisdiccional.

El juzgador de la causa dictó una sentencia condenatoria de privación de la libertad, y “como parte del castigo y para salvaguardar la integridad de la niñez guanajuatense, la autoridad judicial determinó la destitución de su cargo como maestra ante la Secretaría de Educación de Guanajuato (S.E.G.)”.

El juez ordenó la inhabilitación de la profesora para ejercer el cargo por el mismo tiempo de la pena de prisión.