Hallan cinco cuerpos en Maravatío, Guanajuato; todos presentaban heridas de bala

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    Hallan cinco cuerpos en Maravatío, Guanajuato; todos presentaban heridas de bala
    Las víctimas fueron encontradas a un costado de un establecimiento de materiales para la construcción. Cuartoscuro
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Sus identidades no han sido confirmadas hasta el momento, informaron autoridades locales

MARAVATÍO, GTO.- Al menos cinco personas asesinadas fueron encontradas a un costado de un establecimiento de materiales para la construcción en el municipio de Santiago Maravatío, en el sur de Guanajuato, de acuerdo con reportes preliminares.

Se informó que el hallazgo sobre el Bulevar Torres Landa, en la Colonia Francisco Villa, se reportó alrededor de las 8:30 horas al sistema de emergencias 91.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ataque-con-coche-bomba-es-senal-de-que-se-combate-al-crimen-monreal-FI23181488

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron la presencia de los cuerpos, por lo que establecieron un perímetro de seguridad.

VÍCTIMAS PRESENTABAN HERIDAS DE BALA

De manera preliminar, se reportó que las víctimas presentaban lesiones producidas por disparos de arma de fuego. Sus identidades no habían sido confirmadas.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/designan-a-paulo-garcia-como-nuevo-presidente-de-morena-en-cdmx-EI23180994

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles la necropsia de ley y avanzar en su identificación.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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