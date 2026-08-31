Hallan cinco cuerpos en Maravatío, Guanajuato; todos presentaban heridas de bala

MARAVATÍO, GTO.- Al menos cinco personas asesinadas fueron encontradas a un costado de un establecimiento de materiales para la construcción en el municipio de Santiago Maravatío, en el sur de Guanajuato, de acuerdo con reportes preliminares. Se informó que el hallazgo sobre el Bulevar Torres Landa, en la Colonia Francisco Villa, se reportó alrededor de las 8:30 horas al sistema de emergencias 91.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron la presencia de los cuerpos, por lo que establecieron un perímetro de seguridad. VÍCTIMAS PRESENTABAN HERIDAS DE BALA De manera preliminar, se reportó que las víctimas presentaban lesiones producidas por disparos de arma de fuego. Sus identidades no habían sido confirmadas. Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles la necropsia de ley y avanzar en su identificación.

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