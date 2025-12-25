Confirma FGJCDMX asesinato de operador de ‘Los Chapitos’ en restaurante de Zona Rosa

/ 25 diciembre 2025
    Confirma FGJCDMX asesinato de operador de ‘Los Chapitos’ en restaurante de Zona Rosa
    El Panu se encontraba acompañado de su familia en un restaurante de la Zona Rosa de la CDMX. Foto: Especial

Autoridades dieron a conocer que la persona ultimada es Óscar Medina, conocido como “El Panu”, operador clave de este grupo criminal

CDMX.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la identidad del hombre asesinado el pasado fin de semana dentro del restaurante Luau, en la Zona Rosa. Se trata de Óscar Medina, conocido como “El Panu”, presunto operador de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y quien era buscado por autoridades de Estados Unidos, que ofrecían hasta cuatro millones de dólares por información que llevara a su captura.

La fiscalía capitalina detalló que la confirmación de la identidad se obtuvo mediante un peritaje de huellas dactilares.

En un inicio, la víctima fue registrada como Óscar Ruiz, nombre con el que incluso ingresó al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), tras haber sido identificada preliminarmente por su pareja. Sin embargo, tras los análisis oficiales, se corroboró que correspondía a Medina.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque fue directo. Óscar se encontraba en el establecimiento acompañado de familiares cuando un hombre vestido de negro, con gorra y cubrebocas, se acercó y le disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte en el lugar y dejando a otra persona lesionada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron para acordonar la zona, mientras peritos y agentes de la Policía de Investigación realizaron el levantamiento de indicios y aseguraron el inmueble.

La FGJCDMX recordó que autoridades estadounidenses mantenían abierta una investigación contra “El Panu” por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas y su presunto papel operativo dentro del Cártel de Sinaloa. Por este caso, se inició una carpeta por homicidio calificado.

La investigación continúa para esclarecer el móvil del crimen, identificar y detener a los responsables.

La fiscalía capitalina aseguró que mantendrá las acciones para combatir delitos de alto impacto y reforzar la procuración de justicia en la ciudad. Con información de El Universal

