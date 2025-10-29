$!Simón Levy: Fiscalía de CDMX confirma que exfuncionario está sujeto a medidas en Portugal

El caso de Simón Levy Debbah tomó gran protagonismo de la mañana de este 29 de octubre, luego de que la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmara su arresto en Portugal... información que, posteriormente, fue rechazada por el acusado. Las redes sociales y plataformas digitales han sido importantes respecto a la evolución de la situación, pues a través de estos medios ha circulado nueva información relevante, como un presunto comunicado de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que confirmaría las acciones contra el empresario y exsubsecretario de Planeación Turística durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). TE PUEDE INTERESAR: ¿Simón Levy está detenido? Fiscalía de CDMX confirma arresto, pero él se dice libre tras atentado

CIRCULA PRESUNTO COMUNICADO DE LA INTERPOL QUE CONFIRMARÍA ARRESTO DE SIMÓN LEVY El supuesto comunicado confirma la detención del empresario y revela que se espera su extradición: “Tras su difusión internacional con vistas a la extradición a los Estados Unidos Mexicanos, les informamos de que el ciudadano Simon Levy Dabbah fue detenido provisionalmente en Portugal el 28/10/2025 y comparecerá ante el Tribunal de Apelación de Lisboa el 29-10-2024, para que este decida si se mantiene o no la detención a efectos de extradición”. Sin embargo, hay sospecha de que este documento es falso, ya que hay inconsistencias en su redacción, como la disparidad de fechas y sus formatos, no está firmado y carece de sello oficial, pese a contar con los logos de las organizaciones y un contacto. Los comentarios de las diversas publicaciones que comparten este oficio cuestionan, en su mayoría, la veracidad del archivo. Hasta el momento, no se ha podido esclarecer si cuenta con validez oficial o si es apócrifo.

FISCALÍA DE CIUDAD DE MÉXICO ACTUALIZA SITUACIÓN LEGAL DE SIMÓN LEVY A través de un comunicado divulgado en las redes sociales oficiales de la Fiscalía capitalina, se actualizó que Simón Levy está sujeto a medidas cautelares en Portugal, mientras continúa el procedimiento de extradición, tras su presentación ante la autoridad judicial competente. “Esto se suma a los procesos penales vigentes que enfrenta en México y a las órdenes de aprehensión ya emitidas en su contra”. De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Central Nacional de Interpol México y su homóloga en Portugal, revisada por la Fiscalía General de la República (FGR), Simón fue detenido el 28 de octubre, y hasta el día de hoy compareció ante una autoridad judicial, “donde fue informado de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país, sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas”.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A SIMÓN LEVY? Se indicó que hay dos casos en los que se señala la participación de Simón Levy. El primero de ellos fue en diciembre de 2021, “por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad”. En esta situación, se acusa a Levy de no acudir a las audiencias de imputación convocadas en agosto de 2022 y, nuevamente, en agosto de 2025, por lo que se firmó una primera orden de aprehensión. “Si bien fue beneficiario de un amparo en 2022, éste quedó sin efectos al no haber comparecido por segunda ocasión a la audiencia de imputación”.

La segunda situación presentada se remite al mes de noviembre de 2021, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso. “El imputado acumuló cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, motivo por el cual el 4 de agosto de 2022 se libró orden de aprehensión, la cual permanece vigente”. Derivado de esto, se activaron las alertas migratorias y cooperación internacional, lo que derivó en una Ficha Roja por parte de la Interpol. SIMÓN LEVY SOSTIENE SU DECLARACIÓN: ‘ESTOY LIBRE’ Inició con una publicación. Simón Levy denunció en redes sociales un atentado en su contra y, posteriormente, dio una declaración en entrevista con el periodista Luis Cárdenas, donde dio más detalles sobre el presunto ataque en su contra, que atribuye a miembros de la Cuarta Transformación. En la conversación, se dijo que Levy se encontraba en Washington DC.