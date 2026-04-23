Confirma Sheinbaum: será Roberto Lazzeri embajador de México en Estados Unidos

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México
/ 23 abril 2026
    Confirma Sheinbaum: será Roberto Lazzeri embajador de México en Estados Unidos
    Por el contexto actual, el de embajador en EU actualmente es uno de los puestos más relevantes en política exterior. CUARTOSCURO

La Presidenta destacó la buena relación de Lazzeri, actual director de Nafin y Bancomext, co el gobierno estadounidense

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que propondrá a Roberto Lazzeri como nuevo embajador en Estados Unidos, uno de los puestos más relevantes de política exterior del país, en medio de las negociaciones para la revisión del Tratado de Comercio con EEUU y Canadá y las tensiones con Washington por la agresiva retórica del presidente, Donald Trump.

”Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si Estados Unidos aceptan este proceso (...) (Roberto Lazzeri) tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos”, destacó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.

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Asimismo, agradeció la “excelente labor” del actual embajador, Esteban Moctezuma, quien está en el cargo desde 2021 y del que subrayó que “está ayudando manera extraordinaria” en cuestiones bilaterales como el transporte o el cierre de la frontera a las exportaciones agrícolas mexicanas por los casos de gusano barrenador.

De este modo, Sheinbaum remarcó la labor de Lazzeri, de 42 años y actual director de las entidades públicas Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, ya también se desempeñó como jefe de gabinete en la Secretaría de Hacienda durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), al señalar que “el tema principal” en la relación con Estados Unidos es el tema comercial.

A falta del proceso de confirmación, la renovación al frente de la misión diplomática de México en Estados Unidos ocurre en un momento crucial con la revisión del T-MEC o con las tensiones actuales en materia de seguridad, con la presión de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

Lazzeri estuvo presente, precisamente, esta semana en la reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en Ciudad de México para acompañar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

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