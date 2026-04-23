Pacta México venta de un millón de barriles de petróleo a Japón

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México
/ 23 abril 2026
    Pacta México venta de un millón de barriles de petróleo a Japón
    México produce 1.8 millones de barriles de crudo al día, de los cuales hasta 1.4 millones se consumen internamente en refinerías, dijo Sheinbaum. CUARTOSCURO

La Presidenta Sheinbaum dijo que es un acuerdo a solicitud del gobierno japonés, que se confirmó en una llamada con la primera ministra de ese país

Tras una llamada telefónica con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que su gobierno acordó la venta de un millón de barriles de petróleo a ese país, como parte de un entendimiento con Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Mandataria federal explicó que este acuerdo responde a una solicitud previa del gobierno japonés y fue ratificado durante la conversación bilateral. Precisó que el volumen se entregará en un periodo determinado, sin detallar fechas específicas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/13-millones-sin-acceso-a-electricidad-en-mexico-KB20218046

Sheinbaum indicó que México produce alrededor de 1.8 millones de barriles diarios de crudo, de los cuales entre 1.3 y 1.4 millones se destinan al consumo interno mediante las refinerías nacionales. El excedente, dijo, es el que se exporta a distintos mercados internacionales, entre ellos Japón y Estados Unidos.

”El acuerdo fue de un millón de barriles en un tiempo determinado a Japón, en coordinación con Pemex Internacional”, señaló la presidenta, quien adelantó que esta operación implicará un incremento en las exportaciones de petróleo mexicano.

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