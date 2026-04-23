Pacta México venta de un millón de barriles de petróleo a Japón

Tras una llamada telefónica con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que su gobierno acordó la venta de un millón de barriles de petróleo a ese país, como parte de un entendimiento con Petróleos Mexicanos (Pemex).

La Mandataria federal explicó que este acuerdo responde a una solicitud previa del gobierno japonés y fue ratificado durante la conversación bilateral. Precisó que el volumen se entregará en un periodo determinado, sin detallar fechas específicas.