Confirman abatimiento de ‘El R1’ en Jalisco

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 febrero 2026
    Confirman abatimiento de ‘El R1’ en Jalisco
    Autoridades aclararon que Guerrero Valadez no es el señalado como autor intelectual del crimen de Carlos Manzo. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Narcotráfico
Seguridad

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


CJNG

Rubén Guerrero Valadez, conocido como “El R1”, era ahijado de “El Mencho” e hijo de Heraclio Guerrero Martínez, ‘El Tío Lako’, líderes del CJNG

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, confirmó que durante el operativo desplegado contra “El Mencho”, fue abatido Rubén Guerrero Valadez. Conocido bajo el alias de ‘El R1’, identificado como ahijado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del CJNG.

TE PUEDE INTERESAR: Viralizan audio ‘final’ de ‘El Mencho’ con amenazas; verificación asegura que es un montaje con IA

El fiscal general informó ayer que Guerrero Valadez, conocido también como “El Laminas” o “08”, murió en dicho operativo y explicó que no era el líder criminal señalado como autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

“Hay una confusión, porque ambos personajes distintos y, a quien las investigaciones señalan como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, es a Ramón Álvarez Ayala, también conocido como el ‘R1’”, precisó.

El fiscal indicó que la mañana del martes los familiares de Rubén Guerrero Valadez reclamaron y recogieron el cuerpo para ser sepultado en su tierra natal, la localidad de Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, Michoacán.

Guerrero Valadez era hijo de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, líder de una de las facciones más importantes en la estructura criminal del CJNG.

“El Tío Lako”, además de ser uno de los también fundadores del CJNG, es señalado como una de las personas que era más cercana y de mayor confianza de “El Mencho”, de quien era compadre. Por esta relación se le considera como una de las personas más fuertes para sucederlo al frente del CJNG.

Asimismo, fuentes de seguridad informaron que en el mismo operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, presuntamente murió Juan Carlos Martínez Araujo, “Juanca”, sobrino del “Tío Lako” y teniente de la célula criminal en Tinaja de Vargas.

Aunque se reporta que también habría sido sepultado en dicha localidad, su deceso aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades de justicia.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo contra ‘El Mencho’ reveló a grupo especial de EU dedicado a mapear a los cárteles

Enfrentamiento en Tuxpan, Jalisco

La tarde del miércoles se informó de un enfrentamiento entre hombres armados y elementos de la Guardia Nacional en Tuxpan, Jalisco.

La información preliminar señala que el convoy militar circulaba por una de las entradas de la cabecera municipal cuando fue agredido por civiles armados, por lo que repelieron la agresión generando un tiroteo que puso en alerta a la población.

En redes sociales, la alcaldesa Claudia Gil recomendó a la población “permanecer en casa y mantenerse atenta a los canales oficiales para recibir información”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcotráfico
Seguridad

Localizaciones


Jalisco

Organizaciones


CJNG

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La Guerra de Claudia Sheinbaum
En la narconómina que fue encontrada en una de las cabañas en las que se refugiaba “El Mencho”, se enlistan los registros contables, se contienen aportaciones de jefes de plaza, sueldos de halcones y sicarios de la organización criminal, pagos de sobornos a la Fiscalía General de la República (FGR), militares, policía municipal, hackers.

Militares, policías y halcones, en narconómina de CJNG
La reforma electoral considera una reconfiguración de los procesos electorales en el país.

Propuesta de reforma electoral: ¿se acabarán los ‘pluris’?
Con el aumento de temperaturas inicia la temporada de cucarachas en hogares de México. Especialistas explican por qué aparecen y qué medidas ayudan a prevenir su entrada

Llega la temporada de cucarachas a México... ¿cómo entran a tu casa y qué las atrae?
El cierre de febrero de 2026 traerá una serie de fenómenos astronómicos ideales para quienes disfrutan mirar el cielo nocturno.

Cielo de fin de febrero 2026: alineaciones, Luna y planetas imperdibles
Concierto. Tras conquistar escenarios como el Coachella, ‘El Malilla’ promete encender el Auditorio Maravillas con lo mejor del reguetón mexa.

¿Ya tienes tu boleto? ‘El Malilla’ encenderá Saltillo con su reguetón mexa y un show de más de dos horas
La Selección Mexicana celebró en el Estadio Corregidora de Querétaro tras imponerse 3-0 a Islandia en partido amistoso de preparación mundialista.

México vence 4-0 a Islandia en Querétaro y fortalece su preparación rumbo al Mundial 2026