Confirman abatimiento de ‘El R1’ en Jalisco

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, confirmó que durante el operativo desplegado contra “El Mencho”, fue abatido Rubén Guerrero Valadez. Conocido bajo el alias de ‘El R1’, identificado como ahijado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del CJNG.

El fiscal general informó ayer que Guerrero Valadez, conocido también como “El Laminas” o “08”, murió en dicho operativo y explicó que no era el líder criminal señalado como autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

“Hay una confusión, porque ambos personajes distintos y, a quien las investigaciones señalan como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, es a Ramón Álvarez Ayala, también conocido como el ‘R1’”, precisó.

El fiscal indicó que la mañana del martes los familiares de Rubén Guerrero Valadez reclamaron y recogieron el cuerpo para ser sepultado en su tierra natal, la localidad de Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, Michoacán.

Guerrero Valadez era hijo de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, líder de una de las facciones más importantes en la estructura criminal del CJNG.

“El Tío Lako”, además de ser uno de los también fundadores del CJNG, es señalado como una de las personas que era más cercana y de mayor confianza de “El Mencho”, de quien era compadre. Por esta relación se le considera como una de las personas más fuertes para sucederlo al frente del CJNG.

Asimismo, fuentes de seguridad informaron que en el mismo operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, presuntamente murió Juan Carlos Martínez Araujo, “Juanca”, sobrino del “Tío Lako” y teniente de la célula criminal en Tinaja de Vargas.

Aunque se reporta que también habría sido sepultado en dicha localidad, su deceso aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades de justicia.

Enfrentamiento en Tuxpan, Jalisco

La tarde del miércoles se informó de un enfrentamiento entre hombres armados y elementos de la Guardia Nacional en Tuxpan, Jalisco.

La información preliminar señala que el convoy militar circulaba por una de las entradas de la cabecera municipal cuando fue agredido por civiles armados, por lo que repelieron la agresión generando un tiroteo que puso en alerta a la población.

En redes sociales, la alcaldesa Claudia Gil recomendó a la población “permanecer en casa y mantenerse atenta a los canales oficiales para recibir información”.