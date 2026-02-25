Confirman abatimiento de ‘El R1’ en operativo

México
/ 25 febrero 2026
    Confirman abatimiento de ‘El R1’ en operativo
    Autoridades aclararon que Guerrero Valadez no es el señalado como autor intelectual del crimen de Carlos Manzo. CUARTOSCURO

Rubén Guerrero Valadez es hijo de Heraclio Guerrero Martínez, ‘El Tío Lako’, líder de una facción del CJNG

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, confirmó que, junto con Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también fue abatido en el mismo operativo del Ejército Mexicano, Rubén Guerrero Valadez, “El R1”.

Torres Pìña explicó que Guerrero Valadez no era el líder criminal señalado como autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Se trata del hijo de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, líder de una de las facciones más importantes en la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Hay una confusión, porque ambos personajes distintos y, a quien las investigaciones señalan como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, es a Ramón Álvarez Ayala, también conocido como el ‘R1’”, precisó.

Carlos Torres confirmó, que luego de que sus familiares reclamaran y recogieran su cuerpo, la mañana de ayer, fue sepultado en su tierra natal, la localidad de Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, Guerrero Valadez.

Informes federales de seguridad identifican a Rubén Guerrero Valadez, también apodado “El Láminas”, como ahijado de “El Mencho”.

“El Tío Lako”, además de ser uno de los también fundadores del CJNG, era una de las personas más cercanas y de mayor confianza de Rubén Oseguera Cervantes.

Por su relación cercana y el poderío que tiene, “Tio Lako” es una de las cartas más fuertes para la sucesión de su compadre “El Mencho”, en la dirección general del CJNG.

La fuente consultada informó que el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, otro de los abatidos fue presuntamente Juan Carlos Martínez Araujo, sobrino del “Tío Lako” y teniente de esa célula criminal del CJNG en Tinaja de Vargas.

”Juanca” también habría sido sepultado en esa localidad del municipio de Tanhuato; sin embargo, todavía no ha sido confirmado oficialmente por autoridades de procuración de justicia.

