/ 26 diciembre 2025
    Tendrán trenes de pasajeros 76% de contenido se fabricará en México
    Los trenes se fabricarán en la planta de Alstom en Ciudad Sahagún Hidalgo, que cuenta con certificaciones internacionales y procesos avanzados para trabajar con acero inoxidable y aluminio. FOTO: ESPECIAL.

Las unidades serán diseñados para operar sin catenaria y alcanzarán velocidades máximas de hasta 165 kilómetros por hora

CDMX-Tras ganar el contrato para fabricar 47 trenes que serán destinados a distintos corredores ferroviarios, Alstom informó que el 76.6 por ciento del contenido se fabricará en México.

El pasado 15 de diciembre la compañía ganó la licitación para el suministro de 47 trenes de pasajeros DMU (Unidades Múltiples Diésel), 33 de larga distancia y 14 de corto recorrido, destinados a los corredores CDMX-Querétaro-Irapuato y Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.

“El 76.6% del contenido de los trenes se fabricará en México. Este nivel de contenido local impulsa la industria ferroviaria mexicana, promueve la especialización técnica y fortalece la red de proveedores locales, así como generación de empleos de calidad”, aseguró Maite Ramos, directora general de Alstom para la región norte de Latinoamérica.

Cabe destacar que en dicha planta se han fabricado 2 mil locomotoras y más de 3 mil 500 vagones de tren, además de ser el mayor centro de fabricación de Alstom en América y el tercero de la empresa a nivel mundial.

Asimismo, su ubicación ofrece una conectividad estratégica con los principales corredores logísticos del País, permitiendo la movilización eficiente de materiales, subconjuntos y trenes completos. Cada unidad tendrá una longitud aproximada de 100 metros y permitirá acoplamiento doble, formando configuraciones de hasta ocho coches.

Y tendrán una capacidad de alrededor de 300 pasajeros en servicios de larga distancia y 600 en corta distancia.

“Los trenes ofrecerán una experiencia cómoda, segura y contemporánea, con total accesibilidad para personas con movilidad reducida (PRM) y sistemas de información en tiempo real”, sostuvo en la misiva.

“Con más de 40 mil coches vendidos en 60 sistemas de desplazamientos en 15 países, esta plataforma ofrece un portafolio versátil que incluye múltiples unidades, garantizando eficiencia y sostenibilidad en cada viaje”, añadió.

Agregó que son fabricados con materiales de alta calidad como aluminio y acero inoxidable.

“El concepto toma como referencia el náhuatl, lengua viva desde el siglo VII, y el Códice Boturini, un manuscrito icónico que inspira la paleta cromática con ocres terrosos, marrones cálidos y tonos rosados que evocan la riqueza de la tierra”, enfatizó.

