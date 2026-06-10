Congreso de NL busca en ‘fast track’ desaforar a Samuel

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Congreso de NL busca en ‘fast track’ desaforar a Samuel
    Actualmente, la Comisión Anticorrupción tiene en la etapa de investigación tres juicios políticos contra García. REFORMA

De acuerdo con fuentes legislativas, la intención es darle “fast track” a ese juicio y estar votando su desafuero en el Pleno durante agosto

Mientras que el Gobernador Samuel García está en “modo party” por el Mundial de Fútbol, el Congreso local entrará hoy “en modo juicio” para buscar desaforarlo y abrir la puerta a que se pueda proceder en su contra por la triangulación de recursos públicos que investiga la Fiscalía General de la República (FGR).

Y es que hoy, la solicitud de juicio político de Morena contra el Ejecutivo estatal -por presunto peculado derivado de triangulaciones de recurso público que terminó en un despacho familiar del emecista-, será turnada con carácter de urgente a la Comisión Anticorrupción por la Diputación Permanente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vicealmirante-manuel-farias-laguna-envia-nueva-carta-y-acusa-que-en-morena-estan-los-verdaderos-culpables-HJ21280676

De acuerdo con fuentes legislativas, la intención es darle “fast track” a ese juicio y estar votando su desafuero en el Pleno durante agosto.

”Mañana (hoy), en la sesión ordinaria de la Permanente, se dará entrada a la solicitud de juicio político que presentaron los morenistas el lunes y se estará turnando a la Comisión Anticorrupción en calidad de urgente”, dijo una de las fuentes.

”La Comisión estaría siendo convocada a sesionar el viernes para acordar abrir el proceso y quedarse en permanente”.

”Si hay acuerdo de abrir el juicio, se le notificará al Gobernador y se le dará un plazo para comparecer por escrito o de forma presencial y ya hacia finales de mes, se pondrá a consideración de los Diputados de la Comisión Anticorrupción el abrir la etapa de diligencias e investigaciones y si hay condiciones, ya en agosto se vería si se convoca a un extraordinario para votar la procedencia definitiva”.

“La Comisión Anticorrupción la integran 3 Diputados de Morena -que son los que promovieron el juicio-; 3 del PAN; 2 del PRI; 1 del PRD; 1 del PVEM, y 1 de Movimiento Ciudadano, lo que podría permitir que avanzara el proceso en ésta. Luego, para que se dé la declaración de procedencia definitiva en el juicio, ésta debe ser avalada en el Pleno por al menos 28 de los 42 legisladores locales, así que si los 9 diputados de Morena votaran a favor y se sumaran los del PAN, PRI, PRD e Independiente, se lograrían 31 votos”.

El 26 de mayo, Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena y legisladores locales y federales de ese partido, denunciaron por peculado ante la FGR a García y el lunes pidieron al Congreso un juicio político contra éste.

”Morena presenta el juicio para que se le quite el fuero al Gobernador y, si la Fiscalía General de la República considera que hay elementos para proceder penalmente en sí contra, pueda hacerlo”, dijo uno de los abogados consultados.

Actualmente, la Comisión Anticorrupción tiene en la etapa de investigación tres juicios políticos contra García: dos por irregularidades electorales y uno por no publicar en el Periódico Oficial los decretos que aprueba el Congreso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Anticorrupción
Corrupción
Leyes

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Familiares y simpatizantes permanecieron junto a Antonio Flores durante la jornada que concluyó con la suspensión de la sesión.

Suspende Congreso de Coahuila a Antonio Flores por ausencias injustificadas
El gobernador Manolo Jiménez Salinas explicó que la decisión fue tomada tras escuchar solicitudes de alumnos, familias y docentes, además de mantener comunicación con las autoridades educativas.

Recortan horarios de clase en Coahuila para ver juego inaugural de México en el Mundial
Lo que más ha resaltado en estos días previos a la inauguración del Mundial es la seguridad que se ha implementado.

Desánimo golea al mundial; expertos ven que evento se volvió elitista
México volverá a hacer historia como anfitrión: será el país que abrirá el Mundial 2026 y el primero en recibir tres Copas del Mundo, tras organizar las ediciones de 1970 y 1986.

¡Más invitados! FIFA confirma a Alejandro Fernández, Salma Hayek y Ryan Castro para abrir el Mundial 2026 en la CDMX
Tras las acusaciones del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) el gobierno del estado descartó ocultar las fotografías con los rostros de las víctimas de desaparición.

Descarta Gobierno de Nuevo León ocultar imágenes de desaparecidos
CNTE avanza sobre Calzada de Tlalpan de regreso al Centro de la Ciudad de México, tras la marcha que realizaron con dirección al Estadio Azteca.

‘No hay solución, no rueda el balón’ amenaza la CNTE en contra del Mundial
Horas después de que los hermanos Flores Guerra denunciaran presuntos abusos por parte de corporaciones estatales a través de transmisiones en redes sociales, la Fiscalía ofreció una rueda de prensa para exponer su versión sobre los hechos ocurridos en la Región Carbonífera.

Detención de Tania y “Tony” Flores se debió a amenazas e insultos a la autoridad; circulaban a exceso de velocidad: Fiscalía
El gobierno estadounidense llama a extremar precauciones durante su estancia en determinadas zonas del país.

Emite Estados Unidos alerta de viaje a México en sedes del Mundial