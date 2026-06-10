Congreso de NL busca en ‘fast track’ desaforar a Samuel

Y es que hoy, la solicitud de juicio político de Morena contra el Ejecutivo estatal -por presunto peculado derivado de triangulaciones de recurso público que terminó en un despacho familiar del emecista-, será turnada con carácter de urgente a la Comisión Anticorrupción por la Diputación Permanente.

Mientras que el Gobernador Samuel García está en “modo party” por el Mundial de Fútbol, el Congreso local entrará hoy “en modo juicio” para buscar desaforarlo y abrir la puerta a que se pueda proceder en su contra por la triangulación de recursos públicos que investiga la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con fuentes legislativas, la intención es darle “fast track” a ese juicio y estar votando su desafuero en el Pleno durante agosto.

”Mañana (hoy), en la sesión ordinaria de la Permanente, se dará entrada a la solicitud de juicio político que presentaron los morenistas el lunes y se estará turnando a la Comisión Anticorrupción en calidad de urgente”, dijo una de las fuentes.

”La Comisión estaría siendo convocada a sesionar el viernes para acordar abrir el proceso y quedarse en permanente”.

”Si hay acuerdo de abrir el juicio, se le notificará al Gobernador y se le dará un plazo para comparecer por escrito o de forma presencial y ya hacia finales de mes, se pondrá a consideración de los Diputados de la Comisión Anticorrupción el abrir la etapa de diligencias e investigaciones y si hay condiciones, ya en agosto se vería si se convoca a un extraordinario para votar la procedencia definitiva”.

“La Comisión Anticorrupción la integran 3 Diputados de Morena -que son los que promovieron el juicio-; 3 del PAN; 2 del PRI; 1 del PRD; 1 del PVEM, y 1 de Movimiento Ciudadano, lo que podría permitir que avanzara el proceso en ésta. Luego, para que se dé la declaración de procedencia definitiva en el juicio, ésta debe ser avalada en el Pleno por al menos 28 de los 42 legisladores locales, así que si los 9 diputados de Morena votaran a favor y se sumaran los del PAN, PRI, PRD e Independiente, se lograrían 31 votos”.

El 26 de mayo, Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena y legisladores locales y federales de ese partido, denunciaron por peculado ante la FGR a García y el lunes pidieron al Congreso un juicio político contra éste.

”Morena presenta el juicio para que se le quite el fuero al Gobernador y, si la Fiscalía General de la República considera que hay elementos para proceder penalmente en sí contra, pueda hacerlo”, dijo uno de los abogados consultados.

Actualmente, la Comisión Anticorrupción tiene en la etapa de investigación tres juicios políticos contra García: dos por irregularidades electorales y uno por no publicar en el Periódico Oficial los decretos que aprueba el Congreso.