Congreso de Oaxaca aprueba desaparición del Ayuntamiento de Juchitán tras detención del alcalde

Horas después de que el gobernador Salomón Jara solicitara al Congreso del Estado iniciar el procedimiento para desaparecer el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, la LXVI Legislatura aprobó la medida durante una Sesión Extraordinaria.

El Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención del alcalde Miguel ‘N’, señalado por presunta extorsión y delitos contra la seguridad del Estado.

La determinación recibió 35 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, con lo que se declaró procedente la desaparición del Ayuntamiento Constitucional de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, correspondiente al periodo constitucional del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027.

La resolución se tomó a partir del dictamen emitido en sentido positivo por la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, después del análisis del procedimiento y de los elementos integrados en el expediente.

El Congreso fundamentó la decisión en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 59, fracción IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que contemplan las atribuciones del Poder Legislativo en materia de desaparición de ayuntamientos.

También se citó el artículo 58, fracción X, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que establece como una de las causas para desaparecer un Ayuntamiento el abandono del ejercicio de sus funciones.

SALOMÓN JARA PODRÁ DESIGNAR A UN ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Con la aprobación del Congreso estatal, el gobernador Salomón Jara podrá designar a una persona encargada de la Administración Municipal para asumir temporalmente las funciones del gobierno de Juchitán.

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, esta figura puede permanecer hasta por 90 días. Antes de que concluya ese periodo, el gobernador deberá presentar ante el Congreso una propuesta para integrar un Concejo Municipal.

Dicho Concejo será el responsable de asumir las funciones del Ayuntamiento y concluir el periodo constitucional correspondiente al gobierno municipal que fue declarado desaparecido.

El decreto aprobado por los legisladores será notificado al titular del Poder Ejecutivo estatal, así como a las personas titulares de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Finanzas, además de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

DETENCIÓN DEL ALCALDE DETONÓ LA CRISIS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL

La desaparición del Ayuntamiento ocurre después de la detención de Miguel ‘N’, alcalde de Juchitán, quien enfrenta una investigación por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

La captura ocurrió durante un operativo conjunto realizado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal.

Junto con el alcalde también fue detenido Carlos Alberto ‘N’, conocido como ‘La Parka’. De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, existen líneas de investigación relacionadas con la posible vinculación de Miguel ‘N’ con ‘Los Cromos’, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación señalada por operar en el Istmo de Tehuantepec.

Tras las detenciones, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso de Miguel ‘N’ y Carlos Alberto ‘N’. El procedimiento judicial se encuentra en curso.

TAMBIÉN DETIENEN A EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA MUNICIPAL

El jueves 24 de septiembre, autoridades también detuvieron a Jhon Keny ‘N’, quien se desempeñó como comisionado de la Policía Municipal de Juchitán.

La Fiscalía de Oaxaca lo investiga por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la investigación y seguridad del Estado. De acuerdo con las autoridades, existe el señalamiento de que habría brindado protección a integrantes de ‘Los Cromos’.

Estos procedimientos forman parte de las investigaciones que las autoridades mantienen en torno a la operación de dicha célula delictiva en la región.