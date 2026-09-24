Escondió alcalde detenido por narco contratos y patrimonio de su gestión

Miguel Sánchez Altamirano fue detenido este miércoles 23 de septiembre durante un operativo en Oaxaca luego de que se giraran órdenes de aprehensión por extorsión agravada relacionada con una presunta estructura criminal dedicada a la extorsión y cobro de piso a comerciantes, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio. Además, se le relaciona con delitos contra la seguridad del Estado a través de supuestos esquemas de protección a grupos delictivos, según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Tras la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez, El Universal revisó los registros públicos de su administración y encontró que desde 2022, año en que asumió por primera vez el cargo, no hay información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sobre contratos, sueldos, auditorías y otros registros que el Ayuntamiento está obligado a transparentar. Tampoco se localizaron sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

Este diario realizó una búsqueda de la información vinculada a la administración del edil en portales de transparencia como la PNT, la Plataforma Digital Nacional y el sistema E-Oaxaca Declara y no localizó la declaración patrimonial del presidente municipal, tampoco se hallaron registros de remuneraciones o su currículum.

En una revisión a la PNT, en el apartado de información pública, este diario verificó que existen registros de las obligaciones de transparencia del municipio oaxaqueño correspondientes a ejercicios anteriores a 2022. A partir de ese año, la plataforma indica que no se encuentran resultados.

En noviembre de 2022, Sánchez Altamirano asumió como presidente municipal interino de Juchitán tras la solicitud de licencia del entonces edil Emilio Montero Pérez. Posteriormente, contendió en las elecciones municipales de 2024 como candidato de Morena, PVEM y Nueva Alianza Oaxaca y obtuvo la presidencia municipal para el periodo 2025-2027.

Por otro lado, el sitio web del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza parece estar desactualizado o en construcción, pues sus vínculos no dirigen al usuario a las secciones indicadas. La página tampoco cuenta con un medio de contacto disponible y en la descripción de algunos contenidos sólo se exhibe texto de relleno.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los municipios están obligados a poner a disposición pública y mantener actualizada la información correspondiente a sus obligaciones de transparencia, como la remuneración de las personas servidoras públicas y la versión pública de sus declaraciones patrimoniales.

Además, la legislación establece que la página de inicio de los portales de internet de los sujetos obligados (como los municipios) debe contar con un vínculo directo al sitio en que se pueda consultar la información correspondiente a sus obligaciones de transparencia, así como un buscador. Aunque la página de Juchitán de Zaragoza sí tiene una sección de transparencia, ésta se encuentra sin información.

El Universal buscó al municipio de Juchitán de Zaragoza para preguntarle sobre la ausencia de registros de declaraciones patrimoniales y otras obligaciones de transparencia, sin embargo, al momento de la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.

ALIADO DE ‘LOS CROMOS’, DEL CJNG

El presidente municipal fue detenido junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, el presidente municipal es relacionado con actividades delictivas de “Los Cromos”, grupo criminal que opera como parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al que presuntamente Sánchez Altamirano daba cobertura política y económica, según la Fiscalía de Oaxaca.

El arresto se dio en un operativo con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca.