En medio de la violencia que enfrenta México, la familia sostiene al ser humano: CIFAM 2026

México
/ 27 febrero 2026
    En medio de la violencia que enfrenta México, la familia sostiene al ser humano: CIFAM 2026
    En medio de la violencia que vive México y los tiempos difíciles, en los que la fragmentación parece ocupar demasiado espacio, lo único que sostiene al ser humano es la familia, aseguró Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de Red Familia, este viernes.

En el marco del Congreso Internacional de Familias que se celebra en Cintermex, Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de Red Familia, habló de la importancia de la familia ante la crisis de violencia del país

Monterrey, Nuevo León.- En medio de la violencia que vive México y los tiempos difíciles, en los que la fragmentación parece ocupar demasiado espacio, lo único que sostiene al ser humano es la familia, aseguró Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de Red Familia, este viernes.

En el marco de la inauguración del Congreso Internacional de Familias (CIFAM), que se realiza en Monterrey, Nuevo León, en las instalaciones de Cintermex, Hernández sostuvo que en los últimos días, meses y años el país ha estado viviendo un tiempo de miedo.

“Hoy estamos arrancando una nueva edición de este Congreso maravilloso, con la absoluta certeza de que la familia pueda ser la solución, pero no es una receta mágica es una promesa que hay que trabajar. Que momento para arrancar este Congreso en México, que momento, en los últimos días, meses y años hemos estado viviendo tiempos de miedo y de incertidumbre”, planteó.

Aseguró que en estos tiempos en los que muchas instituciones se han debilitado y en los que la violencia y la fragmentación parecer ocupar demasiado espacio, el sostén está en la familia.

“Ante esa realidad hay una pregunta que es inevitable. ¿Qué sostiene a México cuando lo demás es incierto? Y la respuesta no es abstracta, tiene nombre, tiene ojos, tiene sonrisa, tiene piel, es tu familia, es la familia”, sostuvo.

Añadió que cuando la familia cumple su función de cuidado, de compasión, de transmisión de valores, todos ganamos.

“Cuando sabes que tu familia está ahí para esperarte, para ti y cuando te da gusto regresar a tu casa, ganamos todos. La sociedad encuentra cohesión, la economía se encuentra estable, la gobernabilidad es posible, le echamos una gran mano al gobierno cuando eso sucede y todos como personas encontramos fortaleza y esperanza”, afirmó.

Dijo que, sin embargo, cuando la familia se fractura y pierde reconocimiento, cuando deja de ser prioridad de la políticas públicas y de tu vida personal “entonces ahí es cuando la familia se deconstruye”.

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS EN MONTERREY

El Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) 2026 se realiza en Monterrey en las instalaciones del Centro Internacional de Negocios (Cintermex) desde este viernes y hasta el próximo domingo.

Entre las personalidades presentes en la inauguración estuvieron Ivonne Álvarez, directora del DIF de Monterrey; Liliana Salinas, directora honoraria del DIF Coahuila y María Teresa Araiza Llaguno, titular de la Procuraduría del Niño , Niñas y la Familia (PRONNIF) Coahuila, entre otros.

Además, en el presídium destacó la presencia de Roberto Cantú, presidente de Coparmex Nuevo León; Missael Pedraza Betancourt, secretario del Consejo para el Diálogo Interreligioso; El Arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera; Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión del gobierno de Nuevo León; Itzel Castillo, presidenta del Congreso de Nuevo León; Mauricio Flores, presidente del Comité Organizador de CIFAM Monterrey y Héctor Moisés Villanueva, de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

