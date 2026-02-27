$!En medio de la violencia que enfrenta México, la familia sostiene al ser humano: CIFAM 2026

Monterrey, Nuevo León.- En medio de la violencia que vive México y los tiempos difíciles, en los que la fragmentación parece ocupar demasiado espacio, lo único que sostiene al ser humano es la familia, aseguró Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de Red Familia, este viernes.

En el marco de la inauguración del Congreso Internacional de Familias (CIFAM), que se realiza en Monterrey, Nuevo León, en las instalaciones de Cintermex, Hernández sostuvo que en los últimos días, meses y años el país ha estado viviendo un tiempo de miedo.

“Hoy estamos arrancando una nueva edición de este Congreso maravilloso, con la absoluta certeza de que la familia pueda ser la solución, pero no es una receta mágica es una promesa que hay que trabajar. Que momento para arrancar este Congreso en México, que momento, en los últimos días, meses y años hemos estado viviendo tiempos de miedo y de incertidumbre”, planteó.

Aseguró que en estos tiempos en los que muchas instituciones se han debilitado y en los que la violencia y la fragmentación parecer ocupar demasiado espacio, el sostén está en la familia.