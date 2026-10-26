Conoce a Comando Chihuahua, el perro militar de 20 centímetros que conquistó las redes en México

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    Conoce a Comando Chihuahua, el perro militar de 20 centímetros que conquistó las redes en México
    'Comando', el perro de raza Chihuahua integrante de la Guardia Nacional hace una demostración en las instalaciones del Campo Militar 1Aen el municipio de Naucalpan, en el Estado de México (México). EFE/José Méndez

Su despegue mediático comenzó el pasado 16 de septiembre durante el desfile cívico militar de las Fuerzas Armadas en la capital mexicana

CIUDAD DE MÉXICO- Con apenas 20 centímetros de estatura, siete kilos de peso, uniforme táctico confeccionado a medida y un impacto masivo en redes sociales, Comando Chihuahua, un perro de raza pequeña de un año y tres meses de edad, se ha convertido en el agente de proximidad social más popular de la Guardia Nacional de México.

Su despegue mediático comenzó el pasado 16 de septiembre durante el desfile cívico militar de las Fuerzas Armadas en la capital mexicana, cuando su aparición con indumentaria oficial desató un auténtico furor en redes sociales.

Desde entonces, en cada evento público donde se presenta, decenas de ciudadanos hacen fila para tomarse una fotografía con el pequeño canino, mientras algunos asistentes le llevan regalos e incentivos gastronómicos.

El can fue donado hace seis meses por una pareja de adultos mayores del estado de Chihuahua (norte) que ya no podía contener la energía del animal, encontrando en la corporación federal una segunda oportunidad de vida.

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“Ellos por la actividad y la energía de Comando Chihuahua ya no sabían cómo cuidarlo, lo dan en adopción y la gente se dio cuenta de que era bien recibido por todos los integrantes de la Guardia Nacional”, explicó en entrevista con EFE la sargento primero Andrea Elizabeth Vilchis, quien forma parte del equipo que acompaña al ejemplar.

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’Comando’, con apenas 20 centímetros de estatura, siete kilos de peso, uniforme táctico confeccionado a medida y un impacto masivo en redes sociales. EFE/José Méndez

A diferencia de los tradicionales pastores alemanes o belgas malinois dedicados a la detección de narcóticos o explosivos, las funciones de este chihuahua se centran en la proximidad social, asistiendo a escuelas, plazas públicas y actividades comunitarias para generar confianza entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad.

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En las dependencias federales opera un amplio contingente canino que suma cerca de mil perros en la Secretaría de la Defensa Nacional y 300 en la Guardia Nacional, entre los cuales Comando destaca como el único ejemplar de su raza.

ADAPTACIÓN A SU MEDIDA

Debido a su fisonomía, las autoridades militares tuvieron que construirle una pista de entrenamiento adaptada especialmente a su tamaño dentro de las instalaciones del Campo Militar en la Ciudad de México.

$!Comando Chihuahua, un perro de raza pequeña de un año y tres meses de edad, se ha convertido en el agente de proximidad social más popular de la Guardia Nacional de México.
Comando Chihuahua, un perro de raza pequeña de un año y tres meses de edad, se ha convertido en el agente de proximidad social más popular de la Guardia Nacional de México. EFE/José Méndez

Pese al mito sobre el temperamento nervioso atribuido a los perros de su especie, la sargento destacó que el canino es un elemento de carácter estable y sumamente sociable con personas y con otros animales.

Su rutina diaria en el cuartel comienza a las ocho de la mañana para posteriormente cumplir con un horario escolar de adiestramiento que se extiende de las nueve de la mañana a las tres de la tarde.

Para sus misiones oficiales, el cuerpo técnico confeccionó una guerrera con la misma tela del uniforme de la institución, además de un chaleco táctico, palestina con parches de cursos, gafas de protección y casco a medida.

El papel de Comando va más allá de la imagen, la Guardia Nacional busca aprovechar el impacto mediático del canino para enviar un mensaje sobre la importancia de la adopción responsable y las segundas oportunidades para las mascotas, demostrando que los animales rescatados o donados pueden desempeñarse con éxito en tareas comunitarias.

“La verdad que para la Guardia Nacional es un orgullo y estamos muy felices de que Comando Chihuahua sea parte de nosotros, además de que es muy importante fomentar las segundas oportunidades y la adopción”, concluyó la sargento.

Con la disciplina de sus entrenamientos diarios y el carisma demostrado en cada una de sus apariciones públicas, Comando Chihuahua continúa cumpliendo sus labores de proximidad social en el Campo Militar, consolidándose como una figura representativa dentro del contingente canino de las fuerzas armadas mexicanas.

Por Diego Jabonero Morales, Agencia de Noticias EFE.

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