Consejo Coordinador Empresarial ve certidumbre con vigencia del T-MEC hasta 2036; no renovación por 16 años era una situación esperada

El presidente del organismo, José Medina Mora , explicó que el tratado continúa plenamente vigente y garantiza un marco de estabilidad para el comercio y las inversiones, al menos hasta el año 2036 , mientras avanzan las revisiones contempladas por el propio convenio.

La decisión de Estados Unidos de no extender automáticamente la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) por un nuevo periodo de 16 años no representa una sorpresa para el sector empresarial mexicano. Por el contrario, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) considera que el proceso forma parte del mecanismo establecido desde la entrada en vigor del acuerdo comercial.

Las declaraciones llegan en un momento clave para la relación comercial de Norteamérica, ya que durante las próximas semanas comenzará una nueva etapa de negociaciones entre los tres países con la participación tanto de los gobiernos como del sector privado.

LA REVISIÓN DEL T-MEC YA ESTABA CONTEMPLADA

De acuerdo con José Medina Mora, el escenario actual era uno de los previstos por el propio tratado. Al cumplirse seis años de su entrada en vigor, el acuerdo establecía dos posibles rutas para definir su continuidad.

La primera consistía en extender automáticamente su vigencia por otros 16 años si existía consenso entre las tres naciones. La segunda, que finalmente fue la adoptada, establece una ampliación de diez años con revisiones anuales mientras continúan las negociaciones para alcanzar nuevos acuerdos.

“Hoy tenemos un T-MEC hasta el 2036 por lo menos, porque de todas maneras sigue este proceso de revisión del T-MEC”, afirmó José Medina Mora.

El dirigente empresarial señaló que este mecanismo no implica un debilitamiento del acuerdo comercial, sino un espacio para discutir temas pendientes que permitan fortalecer su funcionamiento en el futuro.

EMPRESARIOS PARTICIPARÁN EN LA PRÓXIMA NEGOCIACIÓN

El presidente del CCE adelantó que representantes de la iniciativa privada mexicana trabajarán de manera coordinada con el equipo encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la siguiente ronda de conversaciones prevista para la semana del 20 de julio en la Ciudad de México.

Entre los principales asuntos que estarán sobre la mesa destacan las reglas de origen, indispensables para mantener los beneficios arancelarios, así como el fortalecimiento de las cadenas de suministro dentro de la región.

El objetivo, explicó Medina Mora, es impulsar una mayor integración productiva entre los tres países y reducir la dependencia de proveedores provenientes de Asia, promoviendo al mismo tiempo el crecimiento de empresas mexicanas capaces de abastecer a la industria regional.

LA INTEGRACIÓN DE NORTEAMÉRICA, CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD

Otro de los temas abordados por el dirigente empresarial fue el debate sobre el déficit comercial de Estados Unidos con México, un asunto que ha generado diferencias en distintos momentos de la relación bilateral.

Medina Mora sostuvo que el intercambio comercial entre ambos países es mucho más equilibrado de lo que reflejan las cifras generales, debido a que una parte importante de las exportaciones mexicanas incorpora componentes fabricados en territorio estadounidense.

“Un déficit con México es mejor para Estados Unidos que un déficit con China”, expresó el presidente del CCE.

El empresario destacó que México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a economías como China, Canadá, Taiwán y Vietnam en el volumen de exportaciones hacia ese mercado.

Asimismo, recordó que el mercado mexicano representa el principal destino de exportación para 27 sectores económicos y para 27 estados estadounidenses, lo que demuestra el alto nivel de integración alcanzado por la región. Para el sector privado, esta relación comercial será determinante para mantener la competitividad de Norteamérica frente a bloques económicos de Asia y Europa durante los próximos años.