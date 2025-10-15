México lidera lista de desapariciones ante la ONU: 779 casos urgentes en revisión

/ 15 octubre 2025
    México lidera lista de desapariciones ante la ONU: 779 casos urgentes en revisión
    Documentan casos en Jalisco y Guanajuato donde las víctimas habrían sido sustraídas por individuos que portaban uniformes militares o policiales. /FOTO: ESPECIAL

En solo seis meses se emitieron 51 nuevas acciones, principalmente en Baja California, Jalisco y Guanajuato, donde se denuncian casos con posible participación de agentes estatales

CDMX.- El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) reveló que México es el país con más solicitudes de acción urgente en el mundo para localizar personas desaparecidas. En su informe más reciente, el organismo documentó 779 acciones activas, seguido por Irak (663) y Colombia (244).

El reporte subraya que entre el 1 de marzo y el 16 de septiembre de 2025, se registraron 51 nuevas solicitudes de búsqueda inmediata en territorio mexicano, lo que refleja la persistencia de la crisis de desapariciones y la insuficiente respuesta del Estado frente a este fenómeno.

Los casos se concentran principalmente en Baja California (29), Jalisco (5) y Guanajuato (4), entidades que figuran entre las más afectadas por la violencia y la actuación irregular de cuerpos de seguridad. El CED señaló que las autoridades locales suelen limitar sus esfuerzos a revisar expedientes o documentos, sin ejecutar acciones concretas de localización.

En cuanto al perfil de las víctimas, el informe detalla que el 78% son hombres y el 22% mujeres, incluyendo menores de edad, personas con discapacidad y defensores de derechos humanos. La ONU advirtió que esta tendencia confirma la amplitud del impacto social y humano de las desapariciones en el país.

El Comité también documentó casos en Jalisco y Guanajuato donde las víctimas habrían sido sustraídas por individuos que portaban uniformes militares o policiales, lo que sugiere posibles colusiones entre autoridades y grupos criminales. En uno de los episodios más graves, un defensor de derechos humanos fue desaparecido en Irapuato mientras buscaba a su hijo, y durante el ataque otro de sus hijos fue asesinado.

La ONU lamentó que las investigaciones oficiales no incluyan búsqueda en campo, ni análisis forense inmediato, y que prevalezca una “burocracia de escritorio” que impide resultados efectivos. El CED reiteró su llamado al gobierno mexicano para reforzar los mecanismos de búsqueda, proteger a las familias y garantizar la rendición de cuentas.

México continúa bajo observación internacional por la magnitud de su crisis de desapariciones, con más de 114 mil personas reportadas no localizadas según datos nacionales. El Comité advirtió que los nuevos casos podrían superar las cifras registradas en 2024 si no se adoptan medidas urgentes y coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

