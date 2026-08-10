$!Alejandro Moreno denuncia ante EU a tres consejeros del INE por medida contra el PRI

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, informó que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el organismo electoral determinara imponer medidas cautelares por publicaciones en las que utilizó expresiones para referirse a Morena. A través de su cuenta de X, @alitomorenoc, el senador compartió imágenes de la denuncia y señaló que solicitó revisar las actuaciones de los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga bajo la denominada Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Moreno afirmó que esta legislación permite al gobierno estadounidense imponer sanciones económicas y restricciones de entrada a territorio estadounidense cuando se acreditan determinados supuestos relacionados con graves violaciones a derechos humanos o corrupción.

‘ALITO’ MORENO ARGUMENTA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN En su publicación, el dirigente priista sostuvo que la denuncia busca defender su derecho a la libertad de expresión y mencionó como antecedente las sanciones impuestas en 2025 por Estados Unidos al juez brasileño Alexandre de Moraes. Moreno afirmó que aquel caso incluyó señalamientos relacionados con restricciones a la libertad de expresión y persecución de opositores políticos, además de la revocación de la visa del funcionario brasileño. El senador también informó que la denuncia ante el Departamento de Estado no será la única acción que emprenderá el PRI. Señaló que el partido impugnó la resolución del INE ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que prevé presentar denuncias ante organismos internacionales. Entre las instituciones mencionadas por Moreno se encuentran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Los señalamientos realizados por el dirigente priista corresponden a declaraciones políticas y no constituyen, por sí mismos, acusaciones con validez jurídica confirmada. Por ello, las afirmaciones sobre presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado corresponden a la postura expresada por Alejandro Moreno.

INE IMPUSO MEDIDAS CAUTELARES TRAS DENUNCIA DE MORENA El conflicto comenzó luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinara, por unanimidad, la procedencia de medidas cautelares contra Alejandro Moreno y el PRI, a raíz de una denuncia presentada por Morena. De acuerdo con el organismo electoral, la medida está relacionada con cinco publicaciones realizadas desde la cuenta personal de Moreno y cuatro publicaciones o republicaciones difundidas desde la cuenta oficial del PRI. En esos contenidos se utilizaron expresiones como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”. La Comisión de Quejas y Denuncias consideró que las expresiones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos, debido a que relacionaban a Morena con actividades vinculadas al narcotráfico sin que existiera un sustento fáctico acreditado. El órgano electoral también rechazó una segunda solicitud presentada por Morena para establecer una tutela preventiva, al considerar que estaba relacionada con hechos futuros cuya realización era incierta.

PRI PUBLICA CONTENIDO DESPUÉS DE LA RESOLUCIÓN DEL INE Horas después de que se conociera la resolución, la cuenta oficial del PRI en X, @PRI_Nacional, difundió una serie de imágenes relacionadas con la medida cautelar. Una de las publicaciones incluyó el texto “El INE nos prohibió usar ciertas palabras pero...” y presentó un diseño gráfico con una combinación de letras en distintos tonos de gris, mientras que la frase “MORENA ES UN” aparecía resaltada en el centro. De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, la disposición de las letras permitiría identificar, mediante la combinación de los elementos gráficos, una de las expresiones que la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó retirar. La publicación concluyó con la frase “¡Lo seguiremos diciendo!”. Hasta el momento de la información proporcionada, el INE no había emitido un pronunciamiento oficial para determinar si este contenido constituye un incumplimiento de las medidas cautelares vigentes.

PRI ANUNCIA ACCIONES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES Alejandro Moreno sostuvo que el PRI recurrirá a distintas instancias nacionales e internacionales para impugnar la resolución electoral. En su mensaje, afirmó que el partido continuará defendiendo lo que considera su derecho a la libertad de expresión y adelantó que buscará que organismos internacionales conozcan el conflicto. La controversia entre el PRI y el INE se mantiene mientras la impugnación presentada por Moreno y el partido ante la Sala Superior continúa su curso. Mientras tanto, las medidas cautelares permanecen como el punto central de la disputa por el uso de expresiones que vinculan a Morena con el narcotráfico.