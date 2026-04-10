$!Continúa búsqueda del último minero atrapado en mina Santa Fe, en Sinaloa

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó la mañana de este viernes que continúan las labores para localizar al cuarto y último minero atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, luego de que previamente fueran rescatados dos trabajadores con vida y se confirmara el fallecimiento de un tercero. A través de sus redes sociales, la CNPC señaló que el operativo se mantiene activo con la participación coordinada de autoridades federales, estatales y personal especializado. En su mensaje indicó que la búsqueda continúa con el esfuerzo conjunto del Gobierno de México y del Gobierno de Sinaloa para localizar al trabajador que permanece atrapado. Asimismo, detalló que en el sitio se mantiene la coordinación entre la CNPC, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad y Protección Civil estatal, además de la participación de mineros de la propia empresa, quienes se han sumado a las labores. El comunicado fue acompañado por imágenes del personal de rescate en la entrada del yacimiento.

CONTINÚAN ACCIONES PARA LOCALIZAR A CUARTO MINERO ATRAPADO EN LA MINA SANTA FE, SINALOA Durante la jornada del jueves, la CNPC informó que se dio continuidad a las acciones para localizar al minero restante. Entre las labores efectuadas se encuentran el bombeo de agua en la zona cero, la limpieza y retiro de material en distintos puntos, así como la continuidad de trabajos en el tapón para permitir el avance en las galerías subterráneas. Estas actividades forman parte de la estrategia diseñada para reducir riesgos y facilitar el acceso a las áreas donde se presume podría encontrarse el trabajador.

VISITA RUBÉN ROCHA MOYA, GOBERNADOR DE SINALOA, MINA SANTA FE El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, visitó la tarde del jueves la zona de búsqueda en el municipio serrano, donde sostuvo reuniones con los responsables del operativo. Durante el recorrido dialogó con representantes de la Defensa Nacional, Marina, Coordinación Nacional de Protección Civil, Comisión Federal de Electricidad, directivos de la mina, Protección Civil estatal y grupos de apoyo que colaboran en las tareas. Tras el encuentro, el mandatario estatal reconoció el trabajo realizado por las instituciones participantes y señaló que, debido a la planeación del operativo, se mantienen las expectativas de lograr un rescate. También informó que el secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González, y autoridades médicas continúan atentos a la evolución del minero que fue rescatado con vida en días recientes. QUÉ SE SABE SOBRE LOS MINEROS QUE QUEDARON ATRAPADOS TRAS DERRUMBE EN MINA SANTA FE El incidente se registró el pasado 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales al interior del yacimiento, lo que provocó la irrupción de agua y lodo en las galerías subterráneas. En ese momento se encontraban 25 trabajadores dentro de la mina; 21 lograron salir por sus propios medios, mientras que cuatro quedaron atrapados. Desde entonces, se desplegó un operativo de rescate que ha movilizado a más de 300 elementos, incluidos integrantes de las Fuerzas Armadas, buzos especializados y brigadas de Protección Civil. Las labores han requerido bombeo constante de agua, reforzamiento de estructuras y retiro de material para avanzar de manera segura.

RESCATAN A DOS MINEROS CON VIDA Y UNO SIN VIDA El primer rescate ocurrió la madrugada del 30 de marzo, cuando José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, fue localizado con vida tras permanecer más de 100 horas bajo tierra. Posteriormente, recibió atención médica. El segundo sobreviviente, Francisco Zapata Nájera, de 42 años, fue localizado el 7 de abril a aproximadamente 300 metros de profundidad, luego de más de 300 horas de labores ininterrumpidas. Fue rescatado la mañana del 8 de abril y atendido por paramédicos en la zona de operaciones.

Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la localización sin vida de un tercer minero que permanecía atrapado tras el derrumbe. Las autoridades informaron que el operativo de búsqueda continúa con trabajos coordinados y la participación de especialistas, con el objetivo de localizar al último trabajador. Las acciones incluyen bombeo, retiro de material y evaluación constante de las condiciones al interior de la mina para permitir el avance seguro de los equipos de rescate.

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