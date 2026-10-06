Continuarán operativos espejo con EU, son para evitar malos entendidos: Sheinbaum

Durante la mañanera, aseguró que existe comunicación de Defensa y Marina con el Comando Norte y la Guardia Costera estadounidense y señaló que ya se realizó uno de esos despliegues coordinados y otro está en curso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que continuarán los operativos espejo con Estados Unidos en la frontera de Tamaulipas para evitar malos entendidos, luego del reporte de disparos contra elementos de la Guardia Costera desde territorio mexicano.

“Que haya operativos espejo está bien, cada quien en su territorio y lo que buscamos sí es que no haya malos entendidos, mejor que haya una comunicación”, dijo.

Sheinbaum sostuvo que la decisión de mantener esos despliegues busca evitar una interpretación equivocada de los movimientos de fuerzas de seguridad en ambos lados de la frontera.

“Lo que se decidió hacer, los operativos espejo, que es algo que ya se había pactado previamente, ya se realizó uno y se está realizando otro para evitar pues cualquier situación de una mala interpretación, vamos a ponerlo así”, señaló.

La Presidenta explicó que los operativos espejo habían sido acordados previamente y consisten en despliegues simultáneos de ambos países, pero con las fuerzas de cada nación dentro de su propio territorio.

“Hay comunicación con el Comando Norte y con la Guardia Costera. Comando Norte tiene relación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y con la Guardia Costera, obviamente la Secretaría de Marina”, indicó.

Ayer, la Mandataria informó que México había solicitado a Estados Unidos las pruebas sobre los supuestos disparos contra integrantes de la Guardia Costera, al señalar que ninguna autoridad mexicana tenía evidencia de que hubieran salido de territorio nacional.

El reporte estadounidense refiere que personal de la Guardia Costera recibió disparos provenientes del lado mexicano mientras realizaba un operativo en la zona fronteriza de Texas.

Sheinbaum sostuvo que ni la Guardia Nacional, ni Defensa ni Marina habían detectado un incidente de esas características y sostuvo que México esperaba recibir las evidencias de Washington.

El pasado viernes, Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones participaban en un despliegue en la franja fronteriza de Matamoros, mientras el Comando Norte estadounidense movilizaba aproximadamente 500 efectivos de su lado de la frontera.

Sheinbaum sostuvo que la coordinación en seguridad con Washington continuará bajo los principios establecidos por su Gobierno.

“Queremos tener una buena relación con Estados Unidos en el marco de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial, de la confianza mutua y de la coordinación, sin subordinación”, afirmó.