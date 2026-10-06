Descarta Claudia Sheinbaum aumento de IEPS a bebidas alcohólicas

La Mandataria señaló que su Gobierno no contempla cambios al gravamen, pese a una propuesta legislativa para modificar la forma en que se cobra el impuesto a partir del contenido de alcohol de las bebidas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó aumentar o modificar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas alcohólicas y aseguró que la Ley de Ingresos mantendrá el esquema aprobado para 2026.

“No hemos pensado en modificarlo, o sea, así como se aprobó en el 2025 viene igual en la Ley de Ingresos, no, no hay ningún cambio”, afirmó.

Durante la conferencia mañanera se preguntó a la Mandataria sobre una propuesta impulsada por diputados del PT para modificar el esquema del IEPS a las bebidas alcohólicas y cobrarlo con base en los mililitros de alcohol puro que contiene cada producto.

Al detallar el planteamiento se aseguró que organizaciones de la sociedad civil consideran baja la tasa planteada y que, de aprobarse en esos términos, podría reducir la recaudación y abaratar algunas bebidas.

En respuesta, Sheinbaum consideró que, en caso de avanzar la iniciativa del PT, tendría que ser analizada por las Secretarías de Hacienda y Salud.

“Pues tendría que, en todo caso, revisarlo Hacienda y Salud, pero por lo pronto no, no pretendemos ningún cambio del que ya se hizo en el 2025 para el 2026”, indicó.

La Presidenta sostuvo que la propuesta del Ejecutivo para la Ley de Ingresos no incorpora modificaciones adicionales al impuesto aplicado a las bebidas alcohólicas.