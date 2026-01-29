¿Fue hecha con IA la foto de Ryan Wedding entregándose?... esto dicen el FBI y Verificado

México
/ 29 enero 2026
    ¿Fue hecha con IA la foto de Ryan Wedding entregándose?... esto dicen el FBI y Verificado
    La imagen de Ryan Wedding presentada por Sheinbaum fue analizada por Verificado y el FBI. Esto revelan sobre su origen con inteligencia artificial.

La fotografía de Ryan Wedding, exatleta olímpico y uno de los más buscados por el FBI, presentada en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, generó polémica tras detectarse que habría sido creada con inteligencia artificial (IA)

Durante una conferencia presidencial, Claudia Sheinbaum mostró una imagen de Ryan Wedding, presuntamente captada tras su entrega en la Embajada de Estados Unidos en México. La versión oficial sostiene que el exatleta se presentó de forma voluntaria ante las autoridades.

Sin embargo, la imagen fue publicada originalmente en la cuenta @bossryanw, acumulando más de 114 mil “me gusta”, lo que despertó dudas sobre su autenticidad. Usuarios y expertos comenzaron a cuestionar si se trataba de una fotografía real o de contenido generado por IA.

La controversia se intensificó debido al historial digital de la cuenta, la cual anteriormente difundía múltiples imágenes creadas con inteligencia artificial, debilitando la credibilidad del material.

VERIFICACIONES CONFIRMAN ALTO PROBABLE USO DE IA

El medio Verificado analizó la imagen con herramientas especializadas como SynthID e Invid-WeVerify, detectando una probabilidad del 98% de que el contenido fuera generado mediante tecnología de IA.

SynthID, desarrollada por Google AI, identifica imágenes, videos y audios creados con modelos de inteligencia artificial, mientras que Invid-WeVerify evalúa patrones visuales y metadatos para detectar manipulación digital.

Además, CBC News concluyó que la cuenta que difundió la imagen no pudo demostrar ninguna conexión legítima con Ryan Wedding, reforzando la hipótesis de que la foto es sintética y no un registro real.

FBI REVELA DETALLES SOBRE LA CAPTURA DE WEDDING

Mientras el gobierno mexicano aseguró que Wedding se entregó voluntariamente, el The Wall Street Journal reveló que agentes del FBI participaron directamente en su detención en la Ciudad de México, contradiciendo la versión oficial.

De acuerdo con el reporte, el Equipo de Rescate de Rehenes del FBI habría negociado con el sospechoso, recordándole la captura de sus cómplices y la confiscación de millones de dólares en bienes, lo que derivó en su arresto y traslado a California.

La presencia de agentes estadounidenses en el operativo generó inquietud, ya que las leyes mexicanas prohíben la participación directa de fuerzas extranjeras en detenciones dentro del país. Posteriormente, el director del FBI, Kash Patel, reconoció públicamente la cooperación binacional para capturar a Wedding.

DATOS CURIOSOS

· Ryan Wedding era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

· Las herramientas de verificación detectaron 98% de probabilidad de IA en la imagen

· Wedding fue acusado de narcotráfico, homicidio y vínculos con el Cártel de Sinaloa

· Las políticas de redes sociales no siempre etiquetan automáticamente contenido generado con IA

