¿Fue hecha con IA la foto de Ryan Wedding entregándose?... esto dicen el FBI y Verificado

Durante una conferencia presidencial, Claudia Sheinbaum mostró una imagen de Ryan Wedding, presuntamente captada tras su entrega en la Embajada de Estados Unidos en México. La versión oficial sostiene que el exatleta se presentó de forma voluntaria ante las autoridades. Sin embargo, la imagen fue publicada originalmente en la cuenta @bossryanw, acumulando más de 114 mil “me gusta”, lo que despertó dudas sobre su autenticidad. Usuarios y expertos comenzaron a cuestionar si se trataba de una fotografía real o de contenido generado por IA.

La controversia se intensificó debido al historial digital de la cuenta, la cual anteriormente difundía múltiples imágenes creadas con inteligencia artificial, debilitando la credibilidad del material. TE PUEDE INTERESAR: ’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada VERIFICACIONES CONFIRMAN ALTO PROBABLE USO DE IA El medio Verificado analizó la imagen con herramientas especializadas como SynthID e Invid-WeVerify, detectando una probabilidad del 98% de que el contenido fuera generado mediante tecnología de IA.