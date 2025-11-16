Convoca colectivo Generación Z a nueva movilización para el 20 de noviembre

El colectivo Generación Z convocó a una nueva movilización para este jueves 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana.

En un mensaje en su cuenta de redes sociales, el colectivo que convocó a la movilización el pasado sábado dice que será el mismo recorrido este jueves a las 11:00 horas.

“Se repite la marcha. 20 de noviembre. 11am. México no se rinde, mexicanos al grito de guerra; Generación Z no se rinde”, dice el mensaje difundido la tarde de este domingo.

“Estados que deseen participar, mismo puntos de inicio y final que el 15 de noviembre”.

En otro de los mensajes difundidos este día en la cuenta @generacionz_mx, la misma desde donde se hicieron las convocatorias para el pasado sábado, la llamada Generación Z acusa que se intentó poner un cerco y las autoridades mostraron temor ante la organización.

“No será la única marcha. Primera llamada narco-gobierno primera llamada.

“Nos quisieron encerrar como animales, rompimos la jaula, el Gobierno nos aventó a sus perros de caza y temblaron de miedo. Una y otra vez. ¡Aquí nadie se raja! Por un país donde valga la pena quedarse”, indican los mensajes.