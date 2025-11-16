Convoca colectivo Generación Z a nueva movilización para el 20 de noviembre

México
/ 16 noviembre 2025
    Convoca colectivo Generación Z a nueva movilización para el 20 de noviembre
    En la nueva convocatoria, el colectivo señaló actos de represión por parte de policías en la marcha del sábado. FOTO: CUARTOSCURO

De acuerdo con la nueva convocatoria, el contingente realizará el mismo recorrido a partir de las 11:00 horas

El colectivo Generación Z convocó a una nueva movilización para este jueves 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana.

En un mensaje en su cuenta de redes sociales, el colectivo que convocó a la movilización el pasado sábado dice que será el mismo recorrido este jueves a las 11:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Violencia contra la prensa: fotoperiodistas y reporteros resultan heridos en protestas juveniles

“Se repite la marcha. 20 de noviembre. 11am. México no se rinde, mexicanos al grito de guerra; Generación Z no se rinde”, dice el mensaje difundido la tarde de este domingo.

“Estados que deseen participar, mismo puntos de inicio y final que el 15 de noviembre”.

En otro de los mensajes difundidos este día en la cuenta @generacionz_mx, la misma desde donde se hicieron las convocatorias para el pasado sábado, la llamada Generación Z acusa que se intentó poner un cerco y las autoridades mostraron temor ante la organización.

“No será la única marcha. Primera llamada narco-gobierno primera llamada.

“Nos quisieron encerrar como animales, rompimos la jaula, el Gobierno nos aventó a sus perros de caza y temblaron de miedo. Una y otra vez. ¡Aquí nadie se raja! Por un país donde valga la pena quedarse”, indican los mensajes.

Temas


protestas
marchas

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Fotografía publicada en X del ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg. Wilmer Chavarría (‘Pipo’), el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente de Ecuador, fue detenido este domingo en España.

Detienen a ‘Pipo’, líder criminal buscado en Ecuador y ligado al CJNG
El empresario Ricardo Salinas Pliego habría contratado a la empresa de inteligencia corporativa Black Cube, para espiar a un abogado de la contraparte perteneciente a la firma Astor Asset Management, en Londres, en un intento por evitar el juicio, según Bloomerg.

Ricardo Salinas Pliego habría mandado espiar a abogado en Londres; juez lo ‘cacha’, según Blommerg
El partido se definió con un gol de campo final de 35 yardas de Lutz en los últimos minutos.

Broncos ganan a Chiefs 22-19: McLaughlin y Nix determinantes en la victoria
Como parte del operativo, la Profeco realizó recorridos en centros comerciales.

Profeco recupera casi un millón de pesos en favor de consumidores
Si eres uno de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para adultos mayores, necesitas saber que ya se dio a conocer cuál es la siguiente fecha de pago.

Pensión del Bienestar: calendario oficial del 17 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos
Área de Urgencias del IMSS en proceso de remodelación, donde actualmente se atienden a más de 120 pacientes cada día pese a las obras en curso.

Proyectan remodelación de la Clínica 2 del IMSS en Saltillo antes de concluir el año

Cambios. La actriz venezolana se sometió a armonización facial, rellenadores y lifting, recibiendo opiniones divididas en redes sociales.

¿Irreconocible o renovada? Presume Gaby Spanic nuevo rostro tras someterse a tratamientos en Brasil
Infonavit presentó el programa Mujer Infonavit, que reduce los requisitos de puntos y amplía la edad máxima para que más mujeres accedan a créditos de vivienda, terrenos o liquidación hipotecaria en condiciones más equitativas.

Esta es la edad máxima a la que las mujeres pueden solicitar un crédito Infonavit