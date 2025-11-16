Violencia contra la prensa: fotoperiodistas y reporteros resultan heridos en protestas juveniles

CDMX.- La marcha convocada por la denominada Generación Z el pasado 15 de noviembre terminó con denuncias de agresiones contra periodistas en distintos puntos del país. Lo que inició como una protesta pacífica contra la inseguridad, corrupción y violencia derivó en enfrentamientos, en los que reporteros y fotógrafos fueron golpeados, gaseados o atacados con piedras por elementos policiacos.

En el Zócalo de la Ciudad de México, miles de jóvenes se congregaron frente a Palacio Nacional. Tras la caída de vallas instaladas en el perímetro, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) respondieron con gas lacrimógeno y extintores para contener el tumulto. El saldo preliminar fue de 20 detenidos, además de 100 policías y 20 civiles lesionados, entre ellos varios periodistas que cubrían los hechos.

Uno de los casos más graves fue el del fotorreportero de La Jornada, Víctor Manuel Camacho, quien aseguró haber sido derribado y pateado en repetidas ocasiones, incluso en el rostro. Según su testimonio, los policías que participaron en la agresión también robaron su cámara y teléfono celular. Camacho afirmó que se identificó como prensa y aun así fue amenazado de muerte.

Fuerza Informativa Azteca reportó que dos de sus integrantes, Antonio Huitzil y Ricardo Pérez, fueron agredidos con gas y piedras por elementos de la SSC. Una grabación difundida por el medio muestra el momento en que los proyectiles fueron lanzados directamente hacia los equipos de prensa.

La reportera Ximena Arochi, del medio Proceso, también denunció haber sido golpeada por policías antimotines mientras grababa a un manifestante siendo sometido. Por su parte, el periodista estadounidense Ioan Grillo indicó que fue blanco de gas lacrimógeno en varias ocasiones mientras documentaba los disturbios.

Otro caso en la capital es el del periodista Óscar Ramírez, quien señaló que un oficial le arrojó una piedra a la cabeza y otra al tobillo, provocándole un esguince. En redes sociales afirmó que ese mismo agente ya había agredido a otros colegas durante la cobertura.

La violencia contra la prensa también se replicó en Morelia, Michoacán, donde reporteros que cubrían la marcha fueron agredidos por integrantes de la Guardia Civil. Entre ellos se encuentra Liliana Jiménez Nieto, colaboradora de La Nota Roja, Cuarto Poder Michoacán y CB Televisión, quien recibió un golpe en la frente con un escudo policial.

Asimismo, fueron atacados Jania Cerriteño, de Radio Ranchito, y Javier Guerrero, de El Sol de Morelia, quienes habrían sido confundidos con manifestantes. También se denunció la detención arbitraria del fotógrafo independiente Jafet Pineda, quien registraba la movilización.

Los gremios periodísticos y organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigieron investigaciones inmediatas y garantías de seguridad para reporteros en futuras protestas, ante el riesgo creciente que enfrentan al documentar actos de autoridad. Con información de El Universal