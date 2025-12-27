Convoca Marx Arriaga a una rebelión contra la SEP

CIUDAD DE MÉXICO- Marx Arriaga, el controvertido director de Materiales Educativos de la SEP, convocó el jueves 25 a una rebelión contra la SEP que encabeza Mario Delgado porque pretende “privatizar la educación”.

Llamó a crear comités de defensa de “los valores del obradorismo y la Cuarta Transformación” en todo el País que se conviertan en contrapesos de los actuales funcionarios de la SEP.

TE PUEDE INTERESAR: Mario Delgado promete acabar con el analfabetismo antes del Mundial

Los comités deberán defender los controvertidos libros de texto gratuito coordinados por Él en 2022.

La convocatoria de Arriaga dirigida al magisterio propone “refundar la SEP” y “humanizar” al Sistema Educativo Nacional.

”En pocas palabras, en los Comités nos instruiremos, nos agitaremos y nos organizaremos como contrapesos reales frente a los poderes hegemónicos y los operadores políticos que buscan privatizar la educación. Nuestra meta ser· refundar SEP y el Sistema Educativo Nacional”, apuntó en una convocatoria difundida la noche del jueves.

El documento sostiene que, pese a la implementación del Plan de Estudio 2022 y la distribución de 107 libros de la “Nueva Familia de Libros de Texto Gratuitos”, persisten “viejas prácticas de control y ejercicio del poder del modelo educativo neoliberal”, así como presiones de organismos empresariales y multilaterales.

Entre ellas menciona a la Coparmex, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial.

TE PUEDE INTERESAR: La SEP presume que el 86% de las escuelas de educación básica están libres de comida chatarra

Luego de acusar que “las cloacas de la SEP abandonan el obradorismo”, Arriaga convocó al magisterio a una rebelión dentro de su misma Secretaría, que encabeza Mario Delgado.

”Después de miles de kilómetros, de centenares de horas de reflexión, de análisis, de acuerdos... No quedó otro camino que convocar a la instalación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y sus Libros de Texto Gratuitos”, afirmó en su manifiesto.

El directivo en la SEP, -desde febrero de 2021-, llamó a crear los grupos para defender los materiales educativos que Él creó en el sexenio de AMLO y que han sido impugnados por organizaciones de padres de familia y gobiernos estatales.

”Los comités promueven (...) los valores del obradorismo y de la Cuarta Transformación. Logrando con dicha instrucción construir un poder popular, una masividad, bajo una formación política clara, sustentada en principios innegociables”, explicó.

Con la convocatoria, incluyó un link para el registro y la activación de un chat, y Arriaga concluyó así más de un año de críticas a la SEP, a quien ha acusado de mantener funcionarios “neoliberales” en sus “cloacas”, a pesar de que, en julio de 2024, cuando Delgado fue anunciado al frente de la SEP, le mostró su apoyo.

”No seré ave de mal agüero, pero se llevar· una gran decepción la derecha, la ultraderecha y sus voceros... Si alguien sueña con hacer transas en educación, mejor espere otro sexenio o país”, aseguró entonces al lado de una fotografía juntos.

En la convocatoria asegura que en el actual gobierno federal morenista se han heredado viejas prácticas de control, “como la simulación, las cargas administrativas, el lucro con las capacitaciones, materiales educativos, la coerción para negarle a la base magisterial su derecho a la autonomía”, acusó.

Por Jorge Ricardo, Agencia Reforma.