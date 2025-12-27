Convoca Marx Arriaga a una rebelión contra la SEP

México
/ 27 diciembre 2025
    Convoca Marx Arriaga a una rebelión contra la SEP
    Marx Arriaga Navarro, Director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Foto: Reforma
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Educación

Localizaciones


México

Organizaciones


SEP

El controvertido director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública acusa a Mario Delgado de querer privatizar la educación

CIUDAD DE MÉXICO- Marx Arriaga, el controvertido director de Materiales Educativos de la SEP, convocó el jueves 25 a una rebelión contra la SEP que encabeza Mario Delgado porque pretende “privatizar la educación”.

Llamó a crear comités de defensa de “los valores del obradorismo y la Cuarta Transformación” en todo el País que se conviertan en contrapesos de los actuales funcionarios de la SEP.

TE PUEDE INTERESAR: Mario Delgado promete acabar con el analfabetismo antes del Mundial

Los comités deberán defender los controvertidos libros de texto gratuito coordinados por Él en 2022.

La convocatoria de Arriaga dirigida al magisterio propone “refundar la SEP” y “humanizar” al Sistema Educativo Nacional.

”En pocas palabras, en los Comités nos instruiremos, nos agitaremos y nos organizaremos como contrapesos reales frente a los poderes hegemónicos y los operadores políticos que buscan privatizar la educación. Nuestra meta ser· refundar SEP y el Sistema Educativo Nacional”, apuntó en una convocatoria difundida la noche del jueves.

El documento sostiene que, pese a la implementación del Plan de Estudio 2022 y la distribución de 107 libros de la “Nueva Familia de Libros de Texto Gratuitos”, persisten “viejas prácticas de control y ejercicio del poder del modelo educativo neoliberal”, así como presiones de organismos empresariales y multilaterales.

Entre ellas menciona a la Coparmex, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial.

TE PUEDE INTERESAR: La SEP presume que el 86% de las escuelas de educación básica están libres de comida chatarra

Luego de acusar que “las cloacas de la SEP abandonan el obradorismo”, Arriaga convocó al magisterio a una rebelión dentro de su misma Secretaría, que encabeza Mario Delgado.

”Después de miles de kilómetros, de centenares de horas de reflexión, de análisis, de acuerdos... No quedó otro camino que convocar a la instalación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y sus Libros de Texto Gratuitos”, afirmó en su manifiesto.

El directivo en la SEP, -desde febrero de 2021-, llamó a crear los grupos para defender los materiales educativos que Él creó en el sexenio de AMLO y que han sido impugnados por organizaciones de padres de familia y gobiernos estatales.

”Los comités promueven (...) los valores del obradorismo y de la Cuarta Transformación. Logrando con dicha instrucción construir un poder popular, una masividad, bajo una formación política clara, sustentada en principios innegociables”, explicó.

Con la convocatoria, incluyó un link para el registro y la activación de un chat, y Arriaga concluyó así más de un año de críticas a la SEP, a quien ha acusado de mantener funcionarios “neoliberales” en sus “cloacas”, a pesar de que, en julio de 2024, cuando Delgado fue anunciado al frente de la SEP, le mostró su apoyo.

”No seré ave de mal agüero, pero se llevar· una gran decepción la derecha, la ultraderecha y sus voceros... Si alguien sueña con hacer transas en educación, mejor espere otro sexenio o país”, aseguró entonces al lado de una fotografía juntos.

En la convocatoria asegura que en el actual gobierno federal morenista se han heredado viejas prácticas de control, “como la simulación, las cargas administrativas, el lucro con las capacitaciones, materiales educativos, la coerción para negarle a la base magisterial su derecho a la autonomía”, acusó.

Por Jorge Ricardo, Agencia Reforma.

Temas


Educación

Localizaciones


México

Organizaciones


SEP

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Cerca de 4 de cada 10 automovilistas no han cubierto los impuestos vehiculares.

Coahuila: Incumple 40% de automovilistas con el pago de derechos vehiculares; en 2026, refrendo costará $2 mil 441

Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
A más de un año y un mes del cierre de la frontera, el sector ganadero nacional se ha visto afectado.

Ocasiona gusano barrenador pérdidas por más de 15 mil mdp tras un año de cierre de frontera
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido en Cuernavaca, Morelos.

FGR detiene a Jesús ‘N’, presunto excolaborador de Genaro García Luna, en Morelos
La Ley Federal del Trabajo establece siete feriados nacionales obligatorios en 2026, los cuales aplican para empresas, dependencias públicas y el sector educativo, con derecho a descanso o pago especial si se labora.

Estos son todos los días de descanso obligatorio en México para 2026 según la Ley Federal del Trabajo

Fiesta. El 2026 se perfila como uno de los años más fuertes para la industria musical, con regresos, debuts y giras mundiales.

De Madonna a BlackPink: los discos más esperados que marcarán el 2026
El “Vasco” Aguirre se metió al Top 10 mundial de entrenadores gracias a los títulos logrados con México.

Javier Aguirre entra al Top 10 de los mejores directores técnicos del 2025, según la IFFHS
El término “arancel” fue designado palabra del año 2025 por la FundéuRAE, tras su alta presencia en la agenda económica y política internacional.

Posiciona FundéuRAE a ‘arancel’ como la palabra del año, y la IA sitúa a ‘seguridad’ como la más mediática en Coahuila