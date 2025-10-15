Convocan a protesta por desaparición de 192 estudiantes de la UV durante lluvias intensas en Veracruz

    Estudiantes de la Universidad Veracruzana protestaron por la muerte de Diana Cuervo, estudiante de Psicología de esta casa de estudios. Los inconformes denunciaron que la alumna murió en las inundaciones de Poza Rica, ya que ella se hospedaba en una pensión, pero cuando llego la emergencia la entrada principal del inmueble estaba cerrada con llave por lo que no pudo escapar, denunciaron que hay muchos compañeros aún no localizados y que autoridades de la UV no quiere reconocer. FOTO: YERANIA ROLÓ/CUARTOSCURO

Destacan que los estudiantes -en su mayoría foráneos- rentaban en zonas cercanas a la Facultad de Medicina

Estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) indignados por la falta de atención tras las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cazones, anunciaron que realizarán una serie de protestas por distintas regiones del estado.

Jóvenes identificados como estudiantes de la UV en Poza Rica, Veracruz, afirman desconocer el paradero de sus compañeros, quienes se localizaban cerca de la institución, luego de las inundaciones por las lluvias de los ciclones ‘Raymond’ y ‘Priscilla’.

Destacan que los estudiantes -en su mayoría foráneos- rentaban en zonas cercanas a la Facultad de Medicina de la UV.

La convocatoria a marcha el próximo viernes 24 de octubre a las 13:00 horas surge después de que dos alumnos de la máxima casa de estudios veracruzana fallecieran y cerca de 192 permanecen sin localizar en la región Poza Rica-Tuxpan.

TE PUEDE INTERESAR: Informa CSP registro de 13 mil 377 viviendas afectadas por lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí

LA MARCHA Y EL PARO POR LOS DESAPARECIDOS

En los testimonios de estudiantes de la licenciatura en Ciencia de la Salud denuncian que el Gobierno Estatal no ha atendido los reclamos, pese a que sus familias mantienen la búsqueda.

A través del perfil de Facebook Nido Estudiantil UV”, los organizadores hicieron un llamado a exigir justicia y transparencia a las autoridades federales; pidiendo que la marcha se realice de forma pacífica.

La “megamarcha por la memoria y la justicia” se realizará en las zonas de Poza Rica, Tuxpan, Xalapa, Veracruz, Orizaba y Coatzacoalcos.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a 20 maestros atrapados por deslaves en la Huasteca veracruzana

En Xalapa partirán del Teatro del Estado hacia la Rectoría, atravesando el Centro de la ciudad; en Poza Rica se prevé la ruta de la Unidad de Ciencias de la Salud al Palacio Municipal; y en Tuxpan del Monumento a los Niños Héroes a la Plaza Cívica.

Por otro lado, en Veracruz la movilización iniciará en el Paseo Martí y concluirá en la Vicerrectoría, pasando por la Facultad de Ingeniería; en Orizaba, recorrerá el trayecto de la Iglesia de los Dolores a la Vicerrectoría; y en Coatzacoalcos se concentrarán en el campus local de la UV.

Otra actividad que llevarán a cabo los estudiantes es un paro de actividades académicas, además de exigir la destitución del rector, Martín Aguilar Sánchez, por actuar con negligencia durante las lluvias que ocasionó la muerte y desaparición de estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a mascotas afectadas por inundaciones en Poza Rica, Veracruz

Este miércoles 15 de octubre anunciaron el “paro activo en solidaridad”, mientras que el jueves 16 de octubre realizarán el cierre de la unidad de artes.

Detallaron que “la tragedia en la Zona Norte nos ha golpeado como comunidad universitaria (...) mientras compañeros han perdido sus hogares y materiales de trabajo, las actividades académicas continúan como si nada hubiera pasado (...) ¿Dónde queda la humanidad? ¿Dónde queda la solidaridad?”.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

