Rescatan a mascotas afectadas por inundaciones en Poza Rica, Veracruz
“Todos necesitamos ayuda”, declaró Joana Pacheco, integrante de la asociación Protegiendo al Ambiente y Transformando Animales Saludables (PATAS A.C.), que este 13 de octubre realizó una brigada para entregar alimento a los animales domésticos damnificados por el desbordamiento del Río Cazones en Poza Rica.
La organización recorrió las colonias más afectadas cargando croquetas, botellas de agua, ropa y calzado, enfocándose en los animales que sobrevivieron a la tragedia del 10 de octubre, muchos de ellos extraviados o sin alimento, y también brindando apoyo a las familias.
“Estamos brindando despensas básicas y un poquito de alimentos para las mascotitas, que son gatitos y perros. Muchos se quedaron sin alimento por la lluvia, otros en la calle, entonces es importante también pensar en ellos”, explicó Joana a El Universal.
Los insumos provienen tanto de los miembros de la asociación como de ciudadanos solidarios. “Sí hubo sociedad que nos aportó despensas y ciertos materiales también. Apenas estamos llegando, pero la respuesta ha sido muy buena”, comentó la voluntaria.
Durante su primer día de recorrido, PATAS A.C. atendió a decenas de personas que solicitaron ayuda para alimentar y dar agua a sus mascotas. “Nos preguntan si traemos vacunas, pero por ahora sólo podemos ofrecer alimentación. Si pudiéramos, contribuiríamos también con insumos de salud”, agregó Joana.
Vecinos se acercaron con perros y gatos de distintos tamaños, muchos cubiertos de lodo pero felices de permanecer con sus dueños. Entre quienes recibieron apoyo estaban Neire Sierra, con su perrita “Shakira”, y Víctor Acuña, con su perro “Rey”, así como otras personas que rescataron animales callejeros tras la inundación.
La brigada anunció que en los próximos días continuará entregando alimentos no perecederos, ropa, calzado, agua y croquetas en las zonas más afectadas de Poza Rica. “Nuestra meta es apoyar a los que más podamos”, concluyó la voluntaria.