Rescatan a mascotas afectadas por inundaciones en Poza Rica, Veracruz

México
/ 13 octubre 2025
    Rescatan a mascotas afectadas por inundaciones en Poza Rica, Veracruz
    “Todos necesitamos ayuda”, declaró Joana Pacheco, integrante de la asociación Protegiendo al Ambiente y Transformando Animales Saludables (PATAS A.C.), que este 13 de octubre realizó una brigada para entregar alimento a los animales domésticos damnificados por el desbordamiento del Río Cazones en Poza Rica. FOTO: ESPECIAL

Durante su primer día de recorrido, PATAS A.C. atendió a decenas de personas que solicitaron ayuda para alimentar y dar agua a sus mascotas

“Todos necesitamos ayuda”, declaró Joana Pacheco, integrante de la asociación Protegiendo al Ambiente y Transformando Animales Saludables (PATAS A.C.), que este 13 de octubre realizó una brigada para entregar alimento a los animales domésticos damnificados por el desbordamiento del Río Cazones en Poza Rica.

La organización recorrió las colonias más afectadas cargando croquetas, botellas de agua, ropa y calzado, enfocándose en los animales que sobrevivieron a la tragedia del 10 de octubre, muchos de ellos extraviados o sin alimento, y también brindando apoyo a las familias.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a 20 maestros atrapados por deslaves en la Huasteca veracruzana

“Estamos brindando despensas básicas y un poquito de alimentos para las mascotitas, que son gatitos y perros. Muchos se quedaron sin alimento por la lluvia, otros en la calle, entonces es importante también pensar en ellos”, explicó Joana a El Universal.

Los insumos provienen tanto de los miembros de la asociación como de ciudadanos solidarios. “Sí hubo sociedad que nos aportó despensas y ciertos materiales también. Apenas estamos llegando, pero la respuesta ha sido muy buena”, comentó la voluntaria.

Durante su primer día de recorrido, PATAS A.C. atendió a decenas de personas que solicitaron ayuda para alimentar y dar agua a sus mascotas. “Nos preguntan si traemos vacunas, pero por ahora sólo podemos ofrecer alimentación. Si pudiéramos, contribuiríamos también con insumos de salud”, agregó Joana.

TE PUEDE INTERESAR: Estudiantes convocan a marcha por la desaparición de 192 compañeros, tras lluvias en Veracruz

Vecinos se acercaron con perros y gatos de distintos tamaños, muchos cubiertos de lodo pero felices de permanecer con sus dueños. Entre quienes recibieron apoyo estaban Neire Sierra, con su perrita Shakira, y Víctor Acuña, con su perro Rey, así como otras personas que rescataron animales callejeros tras la inundación.

La brigada anunció que en los próximos días continuará entregando alimentos no perecederos, ropa, calzado, agua y croquetas en las zonas más afectadas de Poza Rica. “Nuestra meta es apoyar a los que más podamos”, concluyó la voluntaria.

Temas


Mascotas
inundaciones

Localizaciones


Veracruz

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III