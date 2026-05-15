UIF congela cuentas bancarias de Rocha Moya... Sheinbaum pide aclarar situación fiscal

La medida, según reportes periodísticos, también alcanza a los hijos del mandatario estatal: Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, además del senador Enrique Inzunza Cázarez y otros nueve implicados señalados en una corte federal de Nueva York.

La Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) ordenó el congelamiento de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , así como de funcionarios, exfuncionarios y familiares vinculados a una investigación por presuntos delitos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos.

El caso tomó fuerza luego de que la UIF emitiera una notificación formal dirigida a instituciones financieras mexicanas para bloquear operaciones y activos de las personas involucradas dentro del sistema financiero nacional.

De acuerdo con la información publicada por el medio EMEEQUIS, la medida fue instruida mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como parte de acciones preventivas relacionadas con investigaciones internacionales.

SHEINBAUM ASEGURA QUE DESCONOCÍA EL CONGELAMIENTO

Durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el presunto congelamiento de cuentas y respondió que hasta ese momento no contaba con información específica sobre el caso.

“No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento, les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso”, declaró la mandataria federal.

Sheinbaum explicó que la UIF funciona como un área técnica especializada y que, en caso de detectar irregularidades financieras, puede proceder conforme a sus facultades legales.

“No tengo el conocimiento en particular de la UIF, la UIF es un área que es técnica, digamos, entonces si encuentra alguna irregularidad, procede”, agregó la presidenta ante medios de comunicación.

Hasta el momento, ni la UIF ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han emitido una postura pública detallada sobre el alcance oficial de las medidas financieras.

ACUSACIONES EN ESTADOS UNIDOS MARCAN EL CASO

Según los reportes difundidos, las acciones financieras en México estarían relacionadas con una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Las autoridades estadounidenses señalan a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses por presunta conspiración para importar narcóticos hacia Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina.

Además, los documentos judiciales mencionan supuestos vínculos con la facción criminal conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las acusaciones, el grupo criminal habría brindado apoyo político a Rocha Moya durante el proceso electoral de 2021 a cambio de protección e impunidad para sus operaciones.

Los señalados enfrentarían cargos que podrían derivar en penas de cadena perpetua dentro del sistema judicial estadounidense, además de posibles solicitudes de extradición.

Hasta ahora, los involucrados no han emitido posicionamientos públicos amplios sobre las acusaciones difundidas en medios.

CONGELAMIENTO FINANCIERO Y PRESIÓN INTERNACIONAL

El congelamiento de cuentas representa una de las herramientas más utilizadas por autoridades financieras para impedir movimientos de recursos durante investigaciones relacionadas con lavado de dinero o delincuencia organizada.

La instrucción emitida por la UIF implica la suspensión temporal de operaciones bancarias y el bloqueo de activos dentro del sistema financiero mexicano.

Especialistas señalan que este tipo de medidas suelen aplicarse como mecanismos preventivos mientras avanzan investigaciones nacionales o internacionales.

El caso también refleja la creciente coordinación entre agencias financieras mexicanas y autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con tráfico de drogas y operaciones financieras ilícitas.

Los familiares directos de Rubén Rocha alcanzados por el bloqueo

Las investigaciones financieras no se limitaron al mandatario estatal, sino que rastrearon y congelaron el patrimonio de su línea consanguínea directa. De acuerdo con el documento emitido por la UIF, el listado completo de los hijos de Rocha Moya que han perdido acceso al sistema financiero mexicano es el siguiente:

• Rubén Rocha Ruiz

• Ricardo Rocha Ruiz

• Eneyda Rocha Ruiz

• José de Jesús Rocha Ruiz

La red política y policial bajo la lupa de Nueva York

El expediente armado por fiscales federales en Estados Unidos sostiene que en Sinaloa operó una compleja red de protección política, policial y logística que facilitó el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano. Por ello, la UIF también ordenó el bloqueo de los siguientes actores clave del gobierno estatal y municipal:

Enrique Inzunza Cázares (Senador de la República): Acusado de fungir como el enlace directo para negociar protección institucional a cambio de favores electorales.

Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas): Identificado como presunto coordinador logístico que filtraba información sobre rivales políticos.

Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán): Señalado de recibir presuntos pagos mensuales en efectivo que superaban los 10,000 dólares para asegurar la no interferencia gubernamental.

Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal General): Implicado en la supuesta recepción de sobornos para alertar sobre operativos contra laboratorios clandestinos.

El cerco financiero también alcanzó a altos mandos y exjefes de las corporaciones de seguridad, entre los que destacan Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública), Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez (exjefes de la Policía de Investigación), así como los comandantes José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán. A estos elementos se les acusa de vender información, armamento y protección directa a las células delictivas.