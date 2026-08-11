Crece 15% población carcelaria en México; alistan 6 penales más

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    Crece 15% población carcelaria en México; alistan 6 penales más
    El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, atribuyó el aumento en la población carcelario a detenciones por plan de seguridad. UNSPLASH

Durante la administración de la presidenta Sheinbaum se han sumado 35 mil internos al sistema carcelario

Tras informar que la población penitenciaria aumentó 15 por ciento y llegó a 270 mil personas, el Gobierno federal anunció que proyecta construir nuevos penales en seis entidades.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que el sistema carcelario sumó alrededor de 35 mil internos desde el inicio de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

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“La población penitenciaria en la Administración actual ha aumentado entre 14 y 15 por ciento. En este momento son 270 mil; hay 35 mil más que al inicio de la Administración de la Presidenta”, detalló.

Harfuch atribuyó el incremento a las detenciones realizadas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Explicó que los más de 60 mil detenidos reportados por delitos de alto impacto han sido enviados tanto a centros penitenciarios estatales como federales.

Aclaró que esa cifra corresponde a capturas acumuladas y no al aumento neto de la población penitenciaria.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que algunos penales estatales registran niveles importantes de sobrepoblación.

Ante esa situación, informó que el Gobierno analiza ampliar la infraestructura penitenciaria en coordinación con las autoridades locales.

“Alrededor de seis están en este momento en planeación. Todavía no tenemos los recursos ni sabemos exactamente cuánto destinarle”, afirmó.

La Mandataria adelantó que los nuevos centros podrían construirse inicialmente en seis entidades, aunque todavía no se han definido las sedes, los plazos ni el presupuesto.

Señaló que las cárceles federales registran una ocupación cercana a 80 por ciento, por lo que todavía disponen de espacios.

Sin embargo, explicó que los internos deben cumplir con determinadas características para ser trasladados de un penal estatal a uno federal.

Además de construir nuevos centros, el Gobierno busca liberar a personas encarceladas por delitos menores y acelerar los procesos de quienes llevan años presos sin recibir sentencia.

“Hay penales que tienen sobrepoblación. Por eso estamos trabajando en poder generar más liberaciones de personas que están presas por delitos menores y personas que no tienen sentencia y todavía están detenidas”, sostuvo Sheinbaum.

La Presidenta informó que la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, analiza si se requieren modificaciones jurídicas para agilizar esos procedimientos.

Por otro lado, Harfuch rechazó que las personas capturadas por delitos de alto impacto estén siendo liberadas de manera generalizada por el Poder Judicial.

Aseguró que la llamada “puerta giratoria” se ha reducido porque una proporción creciente de las detenciones se realiza mediante órdenes de aprehensión y cateo, sustentadas en investigaciones previas.

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