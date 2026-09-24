Crece 8.1% el vandalismo en trenes de México; Coahuila lidera afectaciones con 719 casos

De acuerdo con el reporte más reciente de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), entre enero y marzo de 2026 los concesionarios notificaron 3 mil 754 reportes clasificados en siniestros, robo y vandalismo, un incremento de 3.47 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

El vandalismo al tren disparó los reportes de incidentes en el Sistema Ferroviario Mexicano durante el primer trimestre del año, con un aumento de 8.13 por ciento, mientras que los robos prácticamente se mantuvieron sin cambios y los siniestros disminuyeron.

El organismo detalló que el incremento en el número total de reportes estuvo impulsado principalmente por los actos de vandalismo al tren.

En materia de vandalismo, ATTRAPI reportó 2 mil 539 casos durante los primeros tres meses del año, lo que representó un incremento de 8.13 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Las entidades federativas con mayor número de reportes de vandalismo fueron Coahuila, con 719 casos, equivalentes a 19.15 por ciento del total; Guanajuato, con 448 (11.93 por ciento); Aguascalientes, con 373 (9.94 por ciento); Chihuahua, con 351 (9.35 por ciento), y Jalisco, con 322 (8.58 por ciento).

En conjunto, estas cinco entidades concentraron más del 63 por ciento de los reportes de vandalismo registrados durante el período.

Del total de actos vandálicos, 2 mil 381 correspondieron a vandalismo al tren, un incremento de 9 por ciento frente al primer trimestre de 2025.

La categoría con mayor número de informes fue la de cierre de angulares, seguida por material rodante.

En tanto, el vandalismo a vías sumó 158 reportes entre enero y marzo, lo que representó una disminución de 2.47 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a los robos, durante el primer trimestre se notificaron 967 reportes, un incremento de apenas 0.31 por ciento frente al mismo trimestre de 2025.

“El grupo de productos industriales representó el 77.63 por ciento del total de los reportes de robo, seguido de los productos agrícolas, con el 16.49 por ciento”, refirió el organismo.